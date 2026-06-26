Matei Neacșu, olimpicul de 18 ani din trei loturi naționale, inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Elev al Liceului Teoretic Internațional de Informatică București, unde studiază cu bursă integrală datorită rezultatelor academice, Matei este membru al loturilor naționale de Matematică, Informatică și Inteligență Artificială. Performanța este cu atât mai importantă cu cât vine într-un moment în care competențele digitale avansate și pregătirea în domeniul inteligenței artificiale devin esențiale pentru competitivitatea unei țări.

Povestea lui Matei începe devreme, încă din grădiniță, când matematica devenise deja o preocupare constantă. Rezolva probleme tot mai dificile, iar curiozitatea pentru știință a fost susținută și de discuțiile cu bunicul său, care îi explica mecanismele și principiile din spatele exponatelor vizitate în muzeele tehnice. Așa a apărut interesul pentru fizică și pentru felul în care funcționează lucrurile. Mai târziu, în clasa a cincea, Matei a descoperit programarea în C++. Din acel moment, matematica, informatica și fizica au devenit reperele principale ale parcursului său academic.

În ultimii ani, Matei Neacșu a obținut rezultate constante la cele mai importante competiții de profil. La Olimpiada Națională de Informatică, a câștigat locul I doi ani consecutiv și medalii de aur la fiecare ediție desfășurată între 2021 și 2025. La matematică, a obținut locul I în 2023 și medalii de aur între 2023 și 2025. În 2025, a urcat pe prima treaptă a podiumului și la Olimpiada Națională de Statistică, alături de echipa sa.

Performanțele sale au fost confirmate și pe scena internațională. Matei a obținut medalii de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori, la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori, la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Seniori și la Olimpiada Internațională de Informatică pe Echipe.

De asemenea, a câștigat medalia de argint la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori și s-a clasat pe locul al patrulea la Olimpiada Europeană de Statistică. În prezent, se pregătește să reprezinte România la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Seniori, programată în septembrie 2026.

Dincolo de propriile rezultate, Matei este implicat și în pregătirea altor elevi. Susține cursuri de matematică și informatică pentru copii mai mici și participă la organizarea unor concursuri naționale și internaționale.

Este membru al Comitetului Științific al International Programming Contest – Info(1) Cup și a participat la programe academice de cercetare și pregătire internațională, printre care APEX–Maths, ACTS – Algorithm and Code Training School, MSciTeh – Școala de Vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele, International Mathematics Camp din China și Osijek Competitive Programming Camp din Croația. În această vară, Matei va continua pregătirea la APEX–Maths, în Republica Moldova, și la ACTS – Algorithm and Code Training School, în Germania.

Includerea lui Matei Neacșu în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” aduce în prim-plan un tip de performanță de care România are nevoie într-o economie tot mai legată de tehnologie, cercetare și inovație. Parcursul său arată că tinerii români pot concura la cel mai înalt nivel internațional și pot deveni parte din generația care nu doar folosește inteligența artificială, ci se pregătește să contribuie la dezvoltarea ei.