Miercuri se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2026, până în ora 12.00. Când pot fi depuse contestațiile

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a declarat că rezultatele inițiale vor fi afișate „cel mai târziu la ora 12:00”, conform calendarului oficial.

Publicarea notelor are loc în aceeași zi în care este programată proba scrisă la Matematică și Istorie din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, reprogramată după modificarea calendarului din cauza codului roșu de caniculă.

Unde pot fi consultate rezultatele

Rezultatele Evaluării Naționale vor fi afișate pe platforma dedicată examenului, folosind codurile individuale primite de candidați, pentru protejarea datelor personale.

Elevii pot vedea lucrările înainte de a depune contestație

În premieră, absolvenții de clasa a VIII-a au posibilitatea să își vizualizeze lucrările înainte de a decide dacă solicită recorectarea acestora.

Pe 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot cere vizualizarea lucrărilor scrise.

Ministerul Educației precizează că:

vizualizarea lucrării nu obligă la depunerea unei contestații;

contestația poate fi depusă chiar dacă elevul nu a solicitat anterior vizualizarea lucrării.

Când se depun contestațiile

Contestațiile pot fi depuse în perioada:

1 iulie , între orele 14:00 și 18:00;

, între orele 14:00 și 18:00; 2 și 3 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Cererile pot fi depuse fizic sau transmise electronic, în funcție de procedura stabilită de fiecare unitate de învățământ.

Elevii care contestă nota trebuie să completeze și să semneze o declarație prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota finală poate fi modificată atât în plus, cât și în minus.

Când se afișează rezultatele finale

Lucrările contestate vor fi reevaluate în perioada 4-7 iulie, iar rezultatele finale ale Evaluării Naționale vor fi publicate pe 8 iulie 2026.

Admiterea la liceu continuă în luna iulie

După afișarea rezultatelor finale, elevii vor intra în etapa admiterii la liceu.

Calendarul prevede:

9 iulie – publicarea ierarhiei județene a absolvenților de clasa a VIII-a;

– publicarea ierarhiei județene a absolvenților de clasa a VIII-a; 13-20 iulie – completarea fișelor de opțiuni pentru admiterea la liceu;

– completarea fișelor de opțiuni pentru admiterea la liceu; 22 iulie – repartizarea computerizată;

– repartizarea computerizată; 23-28 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde candidații au fost repartizați.

Pentru elevii care nu obțin un loc în prima etapă sau nu își depun dosarul la timp, cea de-a doua etapă a repartizării computerizate este programată să înceapă pe 31 iulie 2026.