Ministrul Educaţiei, despre problema drogurilor şi a violenţei în şcoli: Trebuie făcută curăţenie

El a menţionat că profesorii trebuie să fie antrenaţi mai bine în a detecta primele semne ale consumului de droguri, iar "copiii trebuie să ştie şi să poată identifica astfel de lucruri şi trebuie să fie semnalate după nişte mecanisme foarte clare".



"Vorbim despre droguri şi violenţă, se iau măsuri peste măsuri, eu am baza de date la minister, sunt zeci de mii de activităţi, nu exagerez, dacă pun împreună drog şi violenţă în cele 6.000 plus unităţi şcolare cu personalitate juridică în fiecare an. Problema este că nici noi nu le facem de multe ori bine şi toată lumea aşteaptă cumva greşit ca doar şcoala să facă ceva. Eu mereu am spus că pentru droguri, de exemplu, şi violenţă, noi avem nevoie de acţiuni la mai multe niveluri. În primul rând, în jurul şcolilor trebuie să facem curăţenie, şi nu noi, Ministerul de Interne şi autorităţile locale, efectiv curăţenie, fără dealeri, fără droguri, cine are comportament agresiv - monitorizat şi întrebat cu ce se ocupă, în cadrul şcolii noi trebuie să fim foarte atenţi la acest lucru, ne trebuie o cultură organizaţională care să promoveze valori opuse violenţei şi consumului de droguri, dar nu numai în teorie, trebuie să fie valori asumate de şcoală, un regulament pe care părinţii trebuie să-l cunoască, copiii trebuie să-l cunoască. Faptul că raportezi astfel de comportamente nu înseamnă că eşti pârâciosul clasei, înseamnă că eşti un om căruia îi pasă ca lucrurile să funcţioneze bine", a afirmat Daniel David la Târgu Jiu, unde a participat la Conferinţa educaţională V.R.E.M.



Ministrul Educaţiei a precizat că săptămâna viitoare va semna un ordin prin care se vor putea face şi sesizări anonime cu privire la consumul de droguri şi violenţă.



"Ca să încurajăm şi mai mult această cultură prin care promovăm o atitudine antidrog şi antiviolenţă, probabil că săptămâna viitoare voi semna ordinul, este pe circuit, pentru a putea face şi sesizări anonime, fiindcă de multe ori oamenii au această reţinere să facă sesizare cu nume semnat, că după aceea cel despre care am spus că am văzut ceva în neregulă se supără pe mine. Facem anonim, pentru că problemele sunt foarte, foarte grave şi nu vizează doar comportamentul profesorilor faţă de elevi sau al elevilor între ei, ci invers, şi comportamentele violente sau agresive ale elevilor faţă de profesori, că suntem toţi în aceeaşi comunitate. Şi aici avem forme, şi avem forme destul de bune, nu ştiu cum, parcă e blestem pentru noi să ducem mereu această bătălie a formelor fără fond, tot creăm forme, tot creăm reguli şi când să le implementăm, nu vedem conţinutul. Trebuie să construim împreună", a mai spus el.



Conferinţa educaţională V.R.E.M., organizată de profesorul Dana Constantinescu de la Colegiul Naţional "Ecaterina Teodoroiu", a avut ca temă Standardizarea Educaţiei şi s-a desfăşurat la Teatrul Dramatic "Elvira Godeanu" din Târgu Jiu, la eveniment participând elevi şi profesori.

AGERPRES