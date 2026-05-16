Oana Gheorghiu vrea o nouă reformă a sistemului de educație din România

Aceasta a transmis printr-o postare pe pagina sa de Facebook că majorarea veniturilor cadrelor didactice este necesară și trebuie susținută, însă nu este suficientă pentru a rezolva problemele structurale din educație.

„Vreau să fiu foarte clară despre ce cred. Creșterea salariilor cadrelor didactice este necesară. O susțin fără rezerve. Dar nu e suficientă. România nu are nevoie doar de profesori mai bine plătiți. Are nevoie de un sistem de educație în care elevul contează cu adevărat. Un sistem care nu lasă pe nimeni în urmă. Care ține copiii în școală, nu îi pierde pe drum. Care pregătește oameni pentru lumea în care trăiesc, nu pentru examene concepute acum 30 de ani.

Asta nu se face luptând doar pentru un buget mai mare, ci și pentru a construi capacitate de implementare și a determina implicarea autorităților locale. Uneori se întâmplă să nu se cheltuiască în întregime nici măcar aceste bugete mici, pentru că implementarea nu funcționează. De aceea cred că singura cale de a reuși e să spunem onest care ne sunt problemele, nu să le cosmetizăm.

Ce am spus studenților din Timișoara și ce repet acum: Avem nevoie de un proiect național care să unească mediul universitar și cel preuniversitar, nu ca să dezbată cum se împart resursele, ci ca să pună împreună pe masa oricărui guvern viitor un plan concret, coerent, cu elevul și studentul în centru. Un plan care să seteze agenda publică dincolo de ciclurile electorale și care să aibă societate alături. Investițiile în educație nu sunt cheltuieli. Sunt singura cale sigură spre bunăstare”, a mai afirmat Oana Gheorghiu, subliniind că va continua să susțină astfel de inițiative.