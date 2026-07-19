Șezlongul, barometrul scumpirilor de pe litoral: Cât a crescut prețul în ultimii 5 ani

O zi la plajă, pe litoralul românesc, a devenit considerabil mai scumpă în ultimii cinci ani - și nu doar din cauza inflației generale. Iată cum au evoluat, concret, prețurile la șezlonguri, comparând sezonul 2021 cu cel din 2026.

Vama Veche: de la stațiunea „ieftină" la prețuri de trei cifre

Cea mai spectaculoasă schimbare se vede în Vama Veche - stațiune cunoscută, în trecut, pentru prețurile accesibile. În 2021, un șezlong costa 30 de lei în timpul săptămânii și 35 de lei în weekend. În 2026, tariful a urcat la 50 de lei în timpul săptămânii și 80 de lei în weekend, iar în anumite sectoare de plajă poate ajunge chiar la 100 de lei pe zi. Practic, prețul de weekend s-a majorat cu peste 100% în cinci ani, iar Vama Veche a ajuns să rivalizeze cu Mamaia - fenomen aproape de neconceput acum câțiva ani.

Mamaia: rămâne cea mai scumpă stațiune, dar creșterea e mai temperată

În Mamaia, un șezlong costa, în 2021, între 25-30 de lei în zona de sud și 50-75 de lei în zona de nord, cea mai căutată. În 2026, un șezlong în Mamaia ajunge până la 50 de lei pe zi, dublu față de alte zone ale litoralului, iar în Mamaia Nord un set format din două șezlonguri și o umbrelă costă, în vârf de sezon, între 100 și 150 de lei. Aici, creșterea procentuală pare mai modestă decât în Vama Veche, dar prețul rămâne cel mai ridicat de pe litoral.

Stațiunile mai accesibile - unde prețurile s-au mișcat mai puțin

Nu toate zonele litoralului au urmat același ritm de creștere. În Eforie Nord sau Constanța, prețul unui șezlong pornește, și în 2026, de la aproximativ 25 de lei pe zi, o valoare foarte apropiată de minimul de 25 de lei/zi consemnat la nivel național în 2021. Costinești, stațiunea preferată de tineri, a ajuns la 60 de lei pe zi în 2026, în creștere față de nivelul mult mai redus din urmă cu cinci ani.



Un abonament sezonier, soluția pentru costuri mai predictibile

Pentru turiștii care petrec mai mult timp pe litoral, o noutate a ultimilor ani e abonamentul sezonier pentru șezlong, disponibil în 2026 la aproximativ 600 de lei pentru circa 15 săptămâni, cu acces prioritar în perioadele aglomerate - o opțiune care nu exista, cel puțin nu la fel de răspândit, în urmă cu cinci ani.



Cât de mult a crescut prețul față de inflație

Inflația cumulată în România, între 2021 și 2026, a depășit 50%, potrivit unui calculator bazat pe datele oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS). Creșterea prețurilor la șezlonguri în stațiunile de top - Vama Veche și, într-o măsură mai mică, Mamaia - a depășit acest ritm, ceea ce arată că majorările nu se explică doar prin inflația generală a economiei, ci și prin cererea tot mai mare, costurile operaționale ale plajelor private și poziționarea unor stațiuni ca destinații „premium". În schimb, în zonele mai puțin căutate ale litoralului, precum Eforie Nord sau Constanța, prețurile au rămas aproape neschimbate față de 2021 - un semnal clar că, pentru un sejur mai accesibil la mare, alegerea stațiunii contează cel puțin la fel de mult ca perioada din an.

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