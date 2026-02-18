Rentă de merit, pe 10 ani, pentru elevii olimpici  

În locul rentei de merit, care ar putea ajunge la peste 900 de euro, pentru cei care au luat „aurul”, olimpicii internaționali vor putea opta pentru anumite facilități fiscale, precum scutirea de impozitul pe casă și mașină.

Proiectul legislativ, care a fost pus, săptămâna trecută, pe masa senatorilor, este inițiat de deputatul PUSL Ştefan-Alexandru Băişanu și vizează instituirea unui cadru normativ de „recunoaștere și stimulare a performanței educaționale de nivel internațional”, prin acordarea unor forme de sprijin material olimpicilor internaționali din educație, precum și cadrelor didactice care au contribuit în mod direct la formarea acestora.

Performanța educațională implică un proces îndelungat

Potrivit parlamentarului, statul român recompensează deja performanța în sport, prin instituirea rentei viagere pentru sportivii olimpici, recunoscând, astfel, caracterul limitat în timp al carierei sportive și sacrificiile personale asociate acesteia.

„Prin contrast, performanța educațională de nivel olimpic se manifestă punctual, de regulă prin una sau două participări la competiții internaționale, în perioada liceală sau universitară, însă presupune un proces de formare îndelungat, în care profesorul are un rol determinant”, spune inițiatorul, subliniind că lipsa recunoașterii acestui efort didactic creează o inechitate între domenii de excelență comparabile ca importanță pentru interesul public și contribuie la exodul creierelor.

„România dispune de un capital intelectual remarcabil, confirmat de rezultatele obținute de elevi și studenți la olimpiadele școlare internaționale.

Cu toate acestea, sistemul juridic național nu oferă, în prezent, un mecanism adecvat de recunoaștere pe termen mediu și lung a acestor performanțe, nici pentru beneficiarii direcți, nici pentru cadrele didactice care le fac posibile. Această lacună normativă contribuie atât la exodul elitelor tinere, cât și la demotivarea profesorilor performanți, ale căror eforturi suplimentare depășesc adesea cadrul obligațiilor profesionale obișnuite”, se arată în expunerea de motive.

Prin urmare, deputatul PULS propune instituirea unui sprijin material - fie o rentă de merit, fie facilități fiscale limitate în timp - atât pentru olimpicii internaționali, cât și pentru profesorii coordonatori.

900 de euro pentru cei care au luat aurul

„Olimpici internaționali pot opta, în condițiile prezentei legi, pentru una dintre următoarele forme de sprijin:

a) acordarea unei rente de merit cu durată determinată;

b) acordarea unor facilități fiscale”, conform proiectului de lege, care prevede că opțiunea, exprimată în scris, va fi irevocabilă pe durata aplicării formei de sprijin alese.

Documentul include în această categorie a olimpicilor internaționali atât elevii, cât și studenții „care au obținut medalii de aur, argint sau bronz ori mențiuni speciale la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației”.

În ceea ce privește renta de merit, aceasta se va acorda „pe o perioadă de maximum 10 ani consecutivi, începând cu anul următor obținerii rezultatului sau, după caz, de la data împlinirii vârstei de 18 ani”, iar cuantumul este stabilit în funcție de performanță:

- medalie de aur - până la 50% din salariul mediu brut pe economie;

- medalie de argint - până la 35% din salariul mediu brut pe economie;

- medalie de bronz sau mențiune specială - până la 20% din salariul mediu brut pe economie.

Conform documentului, „dreptul la rentă se suspendă de drept pe durata pierderii domiciliului în România”.

În România, salariul mediu brut pe economie (valoarea medie a câștigului salarial înainte de taxe și contribuții) este în jur de 9.195 lei pe lună – conform prognozei Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză pentru 2026, ceea ce înseamnă că un olimpic care s-a întors acasă cu medalia de aur ar primi o rentă de merit de circa 4.600 de lei (echivalentul a 900 de euro).

Pentru „argint”, suma ar fi de circa 3.200 de lei, iar la „bronz” sau „mențiune specială” renta ar fi de aproximativ 1.800 de lei.

Documentul nu menționează dacă aceste sume vor fi acordate lunar sau cu altă frecvență, însă inițiatorul a făcut trimitere la renta viageră primită de sportivi, care este acordată lunar.

Scutire de la plata impozitului pe casă, teren și mașină

În cazul în care optează pentru facilități fiscale, în locul rentei de merit, olimpicii vor beneficia, pe o perioadă de maximum 10 ani, de scutirea integrală de impozit „pentru clădirile și terenurile aflate în proprietate personală, aferente unei singure locuințe, precum și pentru un singur autoturism aflat în proprietatea contribuabilului”.

Sprijinul, condiționat de cetățenie și domiciliu în România

Însă, pentru a putea beneficia de una dintre aceste forme de sprijin din partea statului, olimpicii trebuie să îndeplinească mai multe condiții, cumulativ:

- dețin cetățenia română;

- au domiciliul stabil în România la data solicitării și pe întreaga durată a acordării beneficiilor;

- nu au fost condamnați definitiv pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

- beneficiarul nu deține și nu derulează un contract individual de muncă încheiat cu un angajator din afara României.

Sumele necesare vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, mai prevede documentul.

Inițiatorul dă și câteva exemple de state care tratează excelența educațională ca interes strategic național, instituind forme de rentă viageră, indemnizații permanente sau mecanisme echivalente, atât pentru olimpici, cât și pentru mentorii acestora: „Ungaria constituie un precedent european de referință, prin instituirea unor indemnizații permanente pentru olimpicii internaționali, într-un cadru normativ care recunoaște explicit rolul profesorului ca factor determinant al performanței. China și Coreea de Sud, deși utilizează instrumente juridice diferite, asigură sprijin financiar de durată olimpicilor educaționali și creează mecanisme stabile de recompensare și promovare profesională pentru cadrele didactice care formează elite academice. În Israel, olimpicii primesc sprijin financiar de durată, integrare preferențială în cercetare, armată, tehnologie”.

Cadrele didactice coordonatoare - adică „profesorii care au pregătit în mod direct olimpicii internaționali, conform evidențelor oficiale ale Ministerului Educației” - vor putea beneficia doar de renta de merit, nu și de scutirea de impozite și doar „dacă își desfășoară activitatea în cadrul sistemului național de învățământ și au domiciliul în România”.