Sindicalistii din Educație, atac la guvernul Bolojan: Educaţia din România traversează cea mai neagră perioadă din ultimii 35 de ani

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) anunţă continuarea tuturor formelor de protest şi solicită demisia ministrului Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, şi a premierului Ilie Bolojan.



"Demisia, domnule ministru, Daniel David! Ministerul Educaţiei şi Cercetării are nevoie de un ministru care să se bată cu guvernanţii pentru apărarea drepturilor salariaţilor şi ale elevilor şi nu de un ministru care a susţinut măsurile cinice luate prin Legea 141/2025! Demisia domnule Prim-ministru Ilie Bolojan! România nu are nevoie de un premier socotitor şi pus doar pe tăieri, ci de unul cu viziune, care să înţeleagă, printre altele, că în educaţie trebuie investit în permanenţă, chiar şi în perioade mai dificile din punct de vedere economic", subliniază sindicaliştii într-un comunicat remis presei.



FSLI susţine că măsurile fiscal-bugetare în sistemul educaţional au fost luate în condiţiile în care studiile europene arată faptul că educaţia din România are printre cele mai mici sume din Europa alocate şcolarizării unui elev, fiind ţara din UE unde se alocă cel mai mic procentaj din PIB pentru educaţie, conform datelor publicate recent de Eurostat.



"România este ţara din UE unde avem cel mai mare număr de elevi/cadru didactic la învăţământul primar, acolo unde se pune piatra de temelie a viitorului cetăţean, România este ţara UE cu cei mai puţini copii înscrişi la grădiniţe, din cauza sărăciei, România este una dintre ţările cu cel mai ridicat grad de analfabetism funcţional, România este singura ţară în care există suplinitori necalificaţi la catedră. Pe lângă acestea, şcolile din România, din cauza dezinteresului guvernanţilor şi al parlamentarilor, au devenit ţinte pentru dealerii de droguri, au devenit teren accesibil pentru agresiuni, bullying, infracţiuni!", se menţionează în comunicat.



Potrivit sursei citate, cadrele didactice sunt tratate "cu dispreţ", iar această atitudine va conduce la demisii şi pensionări anticipate.



În opinia FSLI, aceste măsuri lipsite "de logică, de analiză, de argumente solide" vor îndepărta de sistem orice tânăr absolvent valoros şi vor conduce România pe un singur drum - al construirii unei societăţi "fără valori, fără educaţie, fără direcţie, oricând supusă manipulărilor".



"Da, domnilor politicieni, aţi reuşit ceva fără precedent: să distrugeţi educaţia din România, un 'succes' al marilor reforme semnate de Guvernul Bolojan! Vă felicitaţi pentru 'economiile' făcute la bugetul de stat, din tăierile aplicate sistemului de învăţământ, dar vă 'scapă' marii evazionişti fiscali, marile ţepe date statului român, marile furturi ale băieţilor deştepţi din energie, marile contracte măsluite", afirmă Hancescu.



Ziua mondială a educaţiei este marcată în fiecare an la 5 octombrie, începând cu anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO şi marchează semnarea, în 1966, a ''Recomandării UNESCO/OIM (Organizaţia Internaţională a Muncii) privind statutul profesorilor". Această recomandare, alături de cea "privind învăţământul superior" din 1997, constituie principalul cadru de referinţă pentru abordarea drepturilor şi responsabilităţilor cadrelor didactice la scară globală, potrivit site-ului en.unesco.org. AGERPRES