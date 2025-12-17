Situație gravă în educație: Programa de limba română pentru liceu va fi modificată după un scandal uriaș. Alte progame rămân neschimbate, în pofida criticilor

Noua programă de limba română pentru liceu a fost criticată de profesori, scriitori și elevi, astfel că Ministerul Educației a decis să o modifice pe repede înainte, în următoarele 10 zile, după cum a anunțat ministrul Educației, Daniel David.

Programa de limba română, greoaie pentru elevii de clasa a IX-a

Modificările vor ține cont de observațiile potrivit cărora studierea autorilor în ordine cronologică – cum ar fi Ion Neculce, Moliere sau Ioan Budai-Deleanu - este prea dificilă pentru elevii de clasa a IX-a.

„Am avut o întâlnire cu președinta comisiei. I-am spus că aştept o analiză foarte serioasă a sugestiilor, aștept o flexibilizare a programei. Am spus celor care se află în comisia făcută de minister să asculte acele sugestii, sunt de la oameni de valoare”, a declarat Daniel David.

Programa inițială, elaborată de 1.500 de profesori și specialiști, a stârnit valuri de critici și s-a cerut refacerea ei. Profesori și scriitori au depus memorii la minister, solicitând adaptarea materiei la nivelul de înțelegere al elevilor.

„Dacă lucrezi cu un text paşoptist, de exemplu, ai o barieră a vocabularului, copiii pot să nu înțeleagă 70% din cuvinte. Vor prefera întotdeauna unei cărți clasice din copilăria noastră, "La Medeleni", "Harry Potter". Diferenţa de limbaj este fundamentală!”, susține Adina Papazi, profesoară de limba română, pentru observatornews.ro.

„E destul de dificil pentru un copil la 14-15 ani să învețe despre curente literare cum ar fi iluminismul, romantismul în clasa a noua. Și în clasa a unsprezecea e destul de dificil”, spune Alexandra, elevă.

„Se va distruge tot ce a fost bun construit. În primul rând interesul copiilor pentru lectură. Să-l pui pe copil în fața unui text de Neculce, nu va înțelege termenii, îi va fi greu”, avertizează Ionela Neagoe, profesoară de limba română.

Însă Oana Fotache, președinta comisiei, argumentează că noua abordare urmărește o perspectivă inspirată din sistemele europene de educație.

"Sunt preluări dintr-un mod de a preda literatura din alte sisteme de învățământ europene: Franța, Spania, Germania care apelează și ele la o perspectivă diacronică, prezentată ca o poveste", afirmă aceasta.

Elevii învață lucruri abstracte dar nu știu noțiuni de bază

Un alt exemplu este programa de biologie pentru clasa a V-a, unde elevii învață noțiuni abstracte pentru ei, precum ecosisteme, mână bionică, etc, dar nu știu nimic despre lumea din jur. În programele anterioare, în clasa a V-a elevii studiau botanica, începând cu noțiunile de bază, copiii fiind încurajați să deseneze și să învețe despre plante, să facă ierbare, să se apropie de natură.

Totodată, și noile programe de istorie, geografie și matematică sunt criticate de profesori dar specialiștii din Ministerul Educației nu a ținut cont de ele și vor fi aplicate din anul școlar următor.

De asemenea, școlile profesionale au fost desființate în mod inexplicabil de autorități în anii 2000, astfel că România a ajuns astăzi într-o criză acută de meseriași. Deși se încearcă redeschiderea lor, prin învățământul dual, acestea sunt insuficiente iar banii pentru dotarea atelierelor școlare lipsesc, iar cele vechi au fost abandonate.

Se pune astfel întrebarea dacă învățământul românesc este distrus în mod intenționat și sistematic sau este vorba de incompetență gravă a factorilor de decizie ?!