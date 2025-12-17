Administrația Trump extinde interdicția de călătorie: încă 20 de țări și Autoritatea Palestiniană, vizate de noile restricții SUA

Administrația Trump extinde masiv interdicția de călătorie către SUA

Guvernul american a anunțat o extindere fără precedent a restricțiilor de călătorie și imigrație, dublând numărul statelor afectate. Măsura vizează încă 20 de țări, dar și persoanele care folosesc documente emise de Autoritatea Palestiniană, și va intra în vigoare la 1 ianuarie, potrivit Associated Press.

Administrația Trump a anunțat marți că extinde interdicțiile de călătorie către Statele Unite, adăugând încă 20 de țări și Autoritatea Palestiniană pe lista celor supuse unor restricții totale sau parțiale. Decizia dublează numărul statelor afectate de măsurile dure anunțate anterior în acest an privind accesul pe teritoriul american.

Potrivit autorităților de la Washington, cinci noi țări au fost adăugate pe lista celor supuse unei interdicții totale, alături de persoanele care călătoresc cu documente emise de Autoritatea Palestiniană. Alte 15 state vor fi vizate de restricții parțiale.

Cine este exceptat de la noile reguli

Noile măsuri nu se aplică persoanelor care dețin deja vize valabile, rezidenților permanenți legali ai SUA, diplomaților, sportivilor sau celor a căror intrare este considerată de interes național pentru Statele Unite.

Administrația a precizat că decizia face parte dintr-o strategie mai amplă de înăsprire a standardelor de intrare în SUA, invocând motive de securitate națională și control al imigrației. Criticii susțin însă că măsura discriminează colectiv cetățeni dintr-un număr mare de țări.

Contextul politic și de securitate

Extinderea interdicției vine după arestarea unui cetățean afgan suspectat de împușcarea a doi membri ai Gărzii Naționale americane, în apropierea Casei Albe, în timpul weekendului de Ziua Recunoștinței. După acest incident, administrația a anunțat o serie de noi restricții privind imigrația.

În luna iunie, președintele Donald Trump anunțase deja interzicerea totală a accesului în SUA pentru cetățenii din 12 țări și impunerea unor restricții suplimentare pentru alte șapte, reluând una dintre politicile emblematice ale primului său mandat.

Țările afectate de noile interdicții

Pe lista statelor supuse unei interdicții totale au fost adăugate:

Burkina Faso

Mali

Niger

Sudanul de Sud

Siria

De asemenea, SUA a impus restricții complete persoanelor care folosesc documente de călătorie emise de Autoritatea Palestiniană, o măsură fără precedent împotriva palestinienilor.

Alte 15 țări vor fi supuse unor restricții parțiale:

Angola

Antigua și Barbuda

Benin

Coasta de Fildeș

Dominica

Gabon

Gambia

Malawi

Mauritania

Nigeria

Senegal

Tanzania

Tonga

Zambia

Zimbabwe

Restricțiile se aplică atât vizitatorilor temporari, cât și celor care intenționează să emigreze în Statele Unite.

Motivele invocate de administrația americană

Guvernul SUA susține că multe dintre aceste țări se confruntă cu:

corupție extinsă,

documente civile nesigure sau falsificate,

dificultăți în verificarea cazierelor judiciare,

rate ridicate de depășire a termenului de ședere a vizelor,

refuzul de a-și reprimi cetățenii expulzați din SUA,

lipsă de stabilitate și control guvernamental.

Critici și îngrijorări internaționale

Organizațiile pentru drepturile omului au reacționat dur. Laurie Ball Cooper, vicepreședinte al International Refugee Assistance Project, a declarat că „această interdicție extinsă nu are legătură cu securitatea națională, ci reprezintă o nouă încercare rușinoasă de a stigmatiza oameni doar pentru originea lor”.

De asemenea, organizațiile care sprijină foștii colaboratori afgani ai armatei americane au tras un semnal de alarmă, după ce noile reguli elimină excepția pentru vizele speciale destinate afganilor care au ajutat SUA în timpul războiului.

Reacții ale statelor afectate

Guvernele țărilor nou incluse pe listă au anunțat că analizează decizia. Dominica a transmis că tratează situația cu „maximă seriozitate”, iar Antigua și Barbuda a cerut clarificări urgente din partea autorităților americane.

În același timp, administrația Trump a anunțat că a înăsprit restricțiile pentru Laos și Sierra Leone, dar a relaxat parțial măsurile aplicate Turkmenistanului, considerând că situația din această țară s-a îmbunătățit.

Palestinienii, complet blocați de la imigrarea în SUA

Noile restricții merg mai departe decât măsurile anterioare, interzicând complet imigrarea în SUA a persoanelor care dețin pașapoarte emise de Autoritatea Palestiniană. Administrația justifică decizia prin prezența unor grupări considerate teroriste în Cisiordania și Fâșia Gaza și prin deteriorarea capacităților de verificare în contextul conflictului recent din regiune.