Armata britanică schimbă regulile: femeile vor fi antrenate pentru a-și valorifica „avantajul estrogenului”

Decizia vine după un studiu de amploare, care arată că diferențele biologice nu sunt un dezavantaj, ci pot deveni un atu pe câmpul de luptă.

Noua strategie se bazează pe o cercetare desfășurată timp de zece ani, în valoare de aproximativ 24 de milioane de euro, care a analizat datele a peste 22.000 de femei aflate în serviciul activ.

Concluzia cercetătorilor este că organismul feminin poate avea un „avantaj al estrogenului”. În eforturile de lungă durată, femeile folosesc mai eficient rezervele de grăsime pentru a produce energie, ceea ce le poate ajuta în misiuni și patrule prelungite.

Până acum însă, femeile au plătit prețul unor programe de pregătire gândite pentru bărbați. Potrivit cercetărilor, femeile din armată au un risc cu 50% mai mare de accidentare decât colegii lor. Studiile Universității din Edinburgh indică o frecvență ridicată a fracturilor de stres, a dereglărilor hormonale și a problemelor psihologice asociate suprasolicitării, scrie „The Guardian”.

Noile recomandări prevăd antrenamente personalizate, monitorizarea ciclului hormonal, diete bogate în proteine, suplimente pentru combaterea deficitului de fier și mai mult timp pentru recuperare.

Specialiștii spun că femeile pot ajunge la același nivel de forță ca bărbații, dar printr-un program adaptat fiziologiei lor.

Schimbările nu vizează doar pregătirea fizică. Un raport parlamentar, publicat în 2021, arăta că armata britanică rămâne „o lume a bărbaților”, iar multe dintre echipamentele standard nu sunt concepute pentru femei.

Vestele antiglonț le limitează mobilitatea, căștile sunt prea mari, iar unele femei au declarat că ajungeau să se deshidrateze intenționat în timpul misiunilor, deoarece nu aveau condiții pentru a merge la toaletă.

La prezentarea noilor măsuri au fost expuse echipamente special concepute pentru femei, inclusiv sutiene sportive de înaltă performanță, produse pentru igiena menstruală și dispozitive care permit urinarea în teren. Multe femei spun însă că astfel de echipamente există doar în cantități insuficiente și ajung adesea să și le cumpere din propriul buzunar.

În prezent, femeile reprezintă aproximativ 12% din efectivele armatei britanice. Londra speră că noile măsuri vor reduce accidentările și vor face cariera militară mai atractivă, astfel încât până în 2030 femeile să reprezinte aproape o treime dintre noii recruți.

Pentru cercetătorii britanici, mesajul este clar: egalitatea în armată nu înseamnă ca femeile să fie tratate la fel ca bărbații, ci ca pregătirea și echipamentele să țină cont de diferențele biologice ce le pot transforma într-un avantaj operațional.