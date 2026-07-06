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Un câine este „Angajatul Anului” în Tokyo. Povestea emoționantă a pensionarului Shiba

de Redacția Jurnalul    |    06 Iul 2026   •   22:45
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Un câine este „Angajatul Anului” în Tokyo. Povestea emoționantă a pensionarului Shiba

Angajatul anului Tokyo este un câine. Acesta s-a pensionat după o carieră într-o tutungerie din capitala japoneză. Ani de zile, el i-a întâmpinat pe clienți la geamul magazinului și uneori îi servea.

Angajatul anului este un câine din rasa Shiba Inu. Potrivit Nexta, câinele se numește Shiba și a lucrat ani de zile într-un mic magazin din Tokyo.

El făcea diferite lucruri: deschidea fereastra magazinului, scotea capul pe geam și îi întâmpina pe clienți. Îi accepta pe cei care doreau să-l mângâie și chiar îi servea cu produsele dorite.

În timp, câinele a devenit emblema magazinului, atrăgând astfel clienți și crescând încasările magazinului. Se pare că numeroși clienți veneau să cumpere țigări de acolo doar de dragul animalului.

În final, magazinul s-a închis. Shiba a fost pensionat și acum trăiește liniștit lângă stăpânul său. Acesta se mândrește cu faptul că angajatul patruped a reușit să atragă mai multe recenzii pozitive decât un salariat biped.

 

 

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: caine shiba inu
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