Cât costă un vot în Republica Moldova

În cazul alegerilor locale generale din noiembrie 2023, pentru un vot vor fi alocați 60 de bani, iar pentru alegerile prezidențiale din octombrie 2024 – 61 de bani pe vot.

Cuantumul alocațiilor a fost stabilit de către Comisia Electorală Centrală, transmite știri.md.

CEC a stabilit și alocații speciale pentru promovarea reprezentării femeilor și tinerilor în funcții elective. Astfel, pentru fiecare femeie aleasă în Parlamentul de la Chișinău în urma alegerilor din septembrie 2025, cuantumul lunar va fi de 11.251 de lei, iar pentru femeile alese în consiliile locale la alegerile din noiembrie 2023, alocația va fi de circa 91 de lei. În cazul tinerilor aleși în Parlament, alocația va fi de 23.126 de lei, iar pentru tinerii aleși în consiliile locale de190 de lei.

Totodată, în urma unor hotărâri anterioare ale CEC, plata alocațiilor pentru anul curent a fost parțial suspendată pentru anumite partide politice. Astfel, Partidul pentru Viitorul Moldovei va avea reținuți aproximativ 24.000 de lei, Partidul Politic Democrația Acasă va pierde în jur de 1,69 milioane de lei, Partidul Național Liberal – 2.843 de lei, iar Partidul Politic Partidul Reîntregirii Naționale – „Acasă” – 5.687 de lei.