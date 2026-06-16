Șefa diplomației UE: „China a instruit trupe ruse pentru a lupta în războiul din Ucraina”

„Am verificat acum și informațiile potrivit cărora armata chineză a instruit personal militar rus pentru a lupta în Ucraina”, a declarat luni Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, după o reuniune a miniștrilor de Externe la Luxemburg, potrivit Bloomberg.

„Evaluăm cu atenție implicațiile”, a adăugat Kaja Kallas.

Kallas nu a spus exact la ce informații se referă și nu a dat alte detalii.

Reuters a relatat luna trecută că armata chineză ar fi instruit în secret aproximativ 200 de militari ruși în China, la sfârșitul anului trecut. O parte dintre aceștia s-ar fi întors apoi pe frontul din Ucraina.

Potrivit Reuters, care cita agenții europene de informații și documente, instruirea s-a concentrat pe folosirea dronelor. Sesiunile ar fi fost stabilite printr-un acord semnat la Beijing, în iulie anul trecut, de ofițeri ruși și chinezi de rang înalt. China a negat informațiile Reuters.

Beijingul susține că este neutru în privința războiului din Ucraina. În același timp, China a oferit Rusiei un sprijin economic important. Companii chineze au furnizat Moscovei și tehnologii cu dublă utilizare, inclusiv componente pentru drone, ceea ce a atras sancțiuni din partea SUA și a UE.

Luni, Uniunea Europeană a adăugat pe lista de sancțiuni patru companii chineze, acuzate că au sprijinit armata rusă sau exporturile de petrol ale Moscovei.

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(sursa: Mediafax)