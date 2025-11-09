Donald Trump despre Nancy Pelosi: „O femeie oribilă, care a făcut o treabă proastă”

Donald Trump a reacționat la anunțul retragerii lui Nancy Pelosi, o figură importantă în Partidul Democrat și o adversară ferventă a președintelui american, numind-o „o femeie oribilă care a făcut o treabă proastă” , scrie Le Figaro.

„Cred că face țării un mare serviciu retrăgându-se”, a spus Trump despre fosta președintă a Camerei Reprezentanților în timpul unei conferințe de presă.

Nancy Pelosi nu va candida pentru realegere în Camera Reprezentanților SUA, încheindu-și astfel cariera nu doar ca prima femeie președinte al Camerei Reprezentanților, ci și, probabil, cea mai puternică din politica americană.

Pelosi, care a reprezentat San Francisco timp de aproape 40 de ani, și-a anunțat decizia joi. „Nu voi candida pentru realegere în Congres”, a declarat Pelosi într-un discurs video adresat alegătorilor, potrivit AP.

Pelosi, în vârstă de 85 de ani, rămâne o forță politică și a jucat un rol esențial în efortul de redistribuire a circumscripțiilor electorale din California și în revenirea partidului la alegerile din această săptămână. Ea menține un program intens de evenimente publice și strângeri de fonduri pentru partid, iar plecarea sa anunțată declanșează o bătălie pentru succesiune în țară și lasă deschise întrebări despre cine îi va ocupa rolul de conducere din culise la Capitoliu.

Fostul președinte Barack Obama a declarat că Pelosi va intra în istorie ca „unul dintre cei mai buni oratori pe care i-a avut vreodată Camera Reprezentanților”.

Pelosi a devenit prima președintă a Camerei Reprezentanților care a câștigat funcția în aproximativ 50 de ani, iar al doilea mandat al său, din 2019 până în 2023, a devenit potențial mai important decât primul, în special ca antidot al Partidului Democrat la Trump.

(sursa: Mediafax)