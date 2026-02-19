Gafa lui Donald Trump la inaugurarea Consiliului pentru Pace: Nicușor Dan, numit „prim-ministrul României”

Gafa lui Trump: Nicușor Dan, confundat cu premierul României

Donald Trump a comis o gafă notabilă în timpul discursului de inaugurare a Consiliului pentru Pace, confundând funcția președintelui României, Nicușor Dan. Liderul american l-a prezentat drept „prim-ministru”, deși această funcție este ocupată de Ilie Bolojan. Momentul a atras imediat atenția presei internaționale și românești.

Donald Trump l-a prezentat greșit pe Nicușor Dan

În cadrul ceremoniei oficiale de lansare a Consiliului pentru Pace, la care participă lideri și oficiali de rang înalt din mai multe state, Donald Trump a făcut o confuzie diplomatică. Președintele Statelor Unite l-a numit pe Nicușor Dan „prim-ministrul României”, deși acesta este, în realitate, președintele țării.

„Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați. Poporul român este fantastic, fantastic! Tu ești fantastic. Sunteți fantastici, iar mulți români vin și muncesc în această țară și ne ajută aici, sunt oameni cu adevărat de încredere”, a declarat Donald Trump, arătând spre Nicușor Dan.

Confuzia liderului american a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât, în același discurs, Donald Trump a prezentat corect numele și funcțiile celorlalți participanți.

Momentul a fost intens comentat, fiind considerat o gafă diplomatică ce riscă să stârnească reacții atât în mediul politic, cât și în cel mediatic.



Poziția lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace

Președintele României a explicat că participarea țării noastre la Consiliul pentru Pace are loc în calitate de observator, întrucât există anumite incompatibilități între Carta organizației și angajamentele internaționale ale României.

„Membrii acestei organizații își propun să dispună sancțiuni, însă România are obligații clare față de Uniunea Europeană. Nu putem semna documente care ar încălca aceste angajamente deja asumate”, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că România va rămâne un partener responsabil și va respecta cadrul juridic și diplomatic stabilit la nivel european.

