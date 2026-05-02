Jurnalul.ro Ştiri Externe Trump îl face pe Joe Biden „prost" pentru ajutorul acordat Ucrainei 

de Redacția Jurnalul    |    02 Mai 2026   •   12:20
Sursa foto: Hepta

Donald Trump îl critică pe Joe Biden pentru ajutorul pe care l-a dat Ucrainei. „A părut un prost”, spune Trump, pe X.

„Președintele Trump: Biden a părut ca un prost și a dat mult din ce aveam noi Ucrainei. Și au cheltuit 350 de miliarde de dolari. Noi nu facem asta”, scrie Trump.

Președintele american estre de părere că „toată lumea trebuie să plătească”.

„Uniunea Europeană ne plătește, dar Biden nu a primit bani. Nu a primit nimic. Nu a primit nimic. Dar a dat mult din inventar”, mai spune Donald Trump.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: donald trump Joe Biden prost
