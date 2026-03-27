Jurnalul.ro Ştiri Externe Elon Musk, intervenție surpriză în convorbirea telefonică dintre Trump și Modi

de Redacția Jurnalul    |    27 Mar 2026   •   22:47
Sursa foto: Captura Fox News/Prezența lui Musk este neobișnuită

Un moment surpriză s-a produs în timpul unei conversații telefonice între președintele SUA, Donald Trump, și premierul indian Narendra Modi.

Donald Trump și Narendra Modi au avut vineri o convorbire telefonică despre criza din Iran, conform Clash Report care, pe platforma X, citează New York Times. La un moment dat, miliardarul Elon Musk s-a alăturat pe neașteptate discuției.

Prezența lui Musk este neobișnuită, deoarece cetățenii care nu ocupă poziții oficiale rareori participă la convorbirile dintre liderii mondiali. Apariția demonstrează că relațiile dintre Trump și Musk s-au îmbunătățit semnificativ.

Discuția s-a concentrat pe controlul Iranului asupra Strâmtorii Ormuz.

(sursa: Mediafax)

