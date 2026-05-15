Cum vindeau „dreptatea” procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță pentru cercul lor de interese

Ștefan Gigi-Valentin, de 55 de ani, și Niță Teodor, 60 de ani, au gestionat o serie de dosare penale despre care există indicii că au fost instrumentate în scopul constrângerii unor funcționari/ persoane fizice pentru ca aceștia să încheie contracte de prestări servicii fictive cu societăți indicate de către cei doi procurori. Când Ștefan și Niță erau refuzați, funcționarii deveneau suspecți sau inculpați și chiar erau trimiși în judecată.

În instrumentarea dosarelor penale, cei doi magistrați procurori beneficiau de sprijinul polițiștilor Cătălin Donciu, și Sorin Lascu, din cadrul IPJ Constanța – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, care își desfășoară activitatea efectiv în sediul Parchetului de pe lângă Curtea de apel Constanța, sub coordonarea magistratului procuror Teodor Niță.

Cei doi polițiști erau „interfața” procurorului Teodor Niță în interacțiunea cu părțile din dosarele instrumentate, precum și în relația cu instituțiile publice implicate în sprijinirea activităților de urmărire penală.

De asemenea, potrivit unor documente citate de MEDIAFAX, în dosarele penale instrumentate de către procurorul Teodor Niță au un aport și avocații Cristian Ion, Alexandru Petru Lisievici Brezeanu și Sorin Calaigii, „care au rolul de a negocia modalitatea în care vor fi primite foloasele materiale necuvenite pentru a se emite o soluție favorabilă în dosarele penale instrumentate de către procurorii Gigi Ștefan Valentin și Niță Teodor”.

În concret, potrivit unor documente obținute de MEDIAFAX, în perioada 2019-2025, procurorii Gigi-Valentin Ștefan și Teodor Niță din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au instrumentat mai multe dosare penale, în care urmăreau obținerea unor beneficii materiale prin crearea unei aparențe de legalitate, cauze constituite fie ca urmare a sesizărilor din oficiu, fie ca urmare a preluării de la parchetele subordonate.

Dosarul penal nr. 392/208/P/2019, preluat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, ce a avut ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, înșelăciune, fals intelectual și uz de fals de către suspecții Liviu Denisov, și Stroe Cristinel, în care au fost instituite măsuri asigurătorii, a fost soluționat prin clasare ca urmare a relațiilor apropiate dintre suspecți și magistrat procuror Ștefan Gigi-Valentin.

De asemenea, dosarul penal nr. 111/206/P/2020 constituit la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, ca urmare a sesizării din oficiu a procurorului Niță Teodor pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, fiind soluționat prin trimiterea în judecată a lui Vrabie Valentin, primar al mun. Medgidia. Acesta a fost condamnat în primă instanță la pedeapsa închisorii de 1 an și 7 luni cu executare și achitat în calea extraordinară de atac a contestației în anulare.

Cu privire la condamnarea primarului în primă instanță, există indicii că i-a fost pretinsă suma de 200.000 euro pentru o soluție de condamnare cu suspendare și, întrucât acesta a refuzat să ofere această sumă, a fost condamnat la o pedeapsă cu executare, așa cum i s-a comunicat că se va întâmpla în cazul neoferirii acestei sume.

Un alt dosar, aceiași procurori, dau soluție pentru actuala soție a lui Niță: dosarul penal nr. 335/P/2021, preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța ce are ca obiect executarea unor lucrări de construcție fără autorizație și fals în declarații săvârșite de către Gheorghe Radyon Ivan, vecin de hotar cu Ciobanu Sofia Cristina, actuala soție a magistratului procuror Niță Teodor.

„Constituirea acestui dosar a avut ca scop obținerea parcelei de teren aflată în proprietatea lui Gheorghe Radyon Ivan, magistratul procuror Niță Teodor procedând la atribuirea calităților procesuale de suspect și inculpat și ulterior dispunând trimiterea în judecată a lui Gheorghe Radyon Ivan, existând probe cu privire la nevinovăția acestuia. Ulterior, Judecătoria Constanța a pronunțat o soluție de achitare, soluție menținută de Curtea de Apel Constanța”, arată documentele citate de MEDIAFAX.

Dosarul penal nr. 1584/210/P/2023 (84/P/2023), preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, prin care procuror Teodor Niță i-a determinat pe reprezentanții societății Confort Urban SRL, să încheie un contract de prestări servicii cu societatea UCG Construcții Ecologice, societate deținută în proporție de 50% de către Monica Ștefan (fosta soție a lui Ștefan Gigi-Valentin).

Astfel, la data de 13 martie 2023, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a preluat acest dosar, fiind repartizat procurorului Niță Teodor.

În cursul lunii mai 2023, societatea Confort Urban, ca urmare a presiunilor exercitate de către procurorul Niță Teodor, a încheiat contractul ce are ca obiect „achiziții pământ vegetal” și „depozitare deșeuri”, evaluat la 1 milion de euro anual cu societatea indicată de către procurorul Niță Teodor, fapt care l-a determinat pe acesta să dispună o soluție de clasare în cauză în luna noiembrie 2024.

Dosarul penal nr. 1230/210/P/2024, preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța ce are ca obiect săvârșirea unor infracțiuni la regimul deșeurilor pretins a fi comise de către Dumitru Chiru, primar al com. Lumina, jud. Constanța, două persoane fizice și șase persoane juridice, în care au fost instituite măsuri asigurătorii.

Ca urmare a demersurilor procurorului Niță Teodor, în luna iunie 2024, Primăria com. Lumina a achiziționat servicii de depozitare deșeuri de la societatea UCG Construcții Ecologice, motiv pentru care în luna octombrie 2024, procurorul Niță Teodor a dispus clasarea cauzei și ridicarea măsurilor asigurătorii.

Dosarul penal nr. 6792/210/P/2025 înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, referitor la activitatea funcționarilor din cadrul Primăriilor și Polițiilor Locale Constanța, Năvodari, Eforie și Tuzla în legătură cu construcțiile edificate direct pe plaje utilizate pentru activități comerciale.

Astfel, în luna octombrie 2025, folosind ca pretext acest dosar penal, procurorul Niță Teodor a exercitat acțiuni de constrângere asupra lui Hagi Stelică, director al societății ABA Dobrogea Litoral Constanța, pentru ca societatea sa să nu prelungească valabilitatea contractelor de închiriere cu 76 operatori de plaje din zona Năvodari.

În luna noiembrie 2025, acțiunile de constrângere au continuat, fiind materializate prin chemarea lui Hagi Stelică în biroul procurorului Niță Teodor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, fără a îndeplini actele de procedură corespunzătoare, chemarea având ca scop ca licitațiile din anul 2026 să nu mai fie câștigate de către persoanele deținătoare ale contractelor anterioare, ci de către persoane interpuse ale magistraților procurori Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor, pentru ca acestea să obțină controlul asupra mai multor sectoare de plajă.

Printre persoanele interpuse care urmează să participe la licitație se află Neculai Robert Cristian, reprezentat la Holiday Dreaming Sands SRL, și Ciobanu Cristian, zis ”Piticu”, potrivit documentelor citate.

În aceeași manieră, tot în contextul dosarului penal menționat, Niță Teodor a exercitat presiuni asupra primarului orașului Năvodari, Florin Chelaru, în scopul prelungirii valabilității unor contracte încheiate între Primăria or. Năvodari și societățile deținute de Tararache George Alexandru, respectiv ROMTARA PEST SRL, Asociația Salvarea Acvatică Litoral și START RECYLING 2ECO NOW SRL. Ca urmare a presiunilor exercitate de către procurorul Niță Teodor, Primăria or. Năvodari a încheiat în luna septembrie 2025 un contract cu START RECYLING 2ECO NOW SRL, ce are ca obiect „Serviciul de preluare, transport și depozitare în vederea reciclării deșeurilor vegetale provenite din parcuri, domeniul public”.

Totodată, este de menționat că polițiștii Donciu Cătălin și Lascu Sorin „afișează un stil de viață opulent și dețin mai multe proprietăți imobiliare, respectiv Donciu Cătălin deține o casă și 4 apartamente în Năvodari, jud. Constanța, iar Lascu Sorin deține prin intermediul tatălui său un imobil în Predeal, jud. Brașov și au relații apropiate cu mai mulți oameni de afaceri din jud. Constanța”.

Mai mult, avocații Cristian Ion, Lisievici-Brezeanu Alexandru-Petru și Sorin Calaigii și-au efectuat stagiatura în profesie la cabinetul avocațial deținut de Niță Teodor în perioada în care acesta își desfășura activitatea în cadrul Baroului Constanța, dezvoltând relații apropiate, de încredere cu acesta din urmă.

Datele deținute relevă faptul că procurorul Ștefan Gigi Valentin are influență asupra procurorului general Mergeane Mihaela Elena, pe care o determină să ia anumite decizii, inclusiv de preluare a unor cauze de la parchetele ierarhic inferioare.

Astfel, cei doi magistrați procurori Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au întocmit acte contrare dispozițiilor legale prin care au cauzat vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale unor persoane fizice și juridice, au exercitat acte de constrângere asupra unor persoane fizice pentru ca acestea să facă sau să nu facă anumite activități, urmărind dobândirea în mod injust a unor foloase patrimoniale pentru sine sau pentru alții.

De asemenea, există indicii că cei doi procurori au acționat astfel încât, față de o persoană, să fie pusă în mișcare acțiunea penală, dispunând trimiterea în judecată a acesteia, știind că este nevinovată.

(sursa: Mediafax)