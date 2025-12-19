Fenomenul „locurilor de muncă fantomă”

Aceasta înseamnă că firmele care le ofereau nu aveau intenția de a angaja. Datele au rezultat dintr-un studiu al Greenhouse, furnizor de software de recrutare. Un studiu britanic separat arată că fenomenul este și mai intens: unu din trei joburi oferite nu este de fapt disponibil.

Jurnaliștii BBC au stat de vorbă cu mai multe persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar care au dat peste „oferte goale”. O britanică rămasă serviciu după ce lucrase 10 ani în marketing a spus că întâlnirea cu ofertele de joburi-fantomă „îți distrug sufletul”, indiferent dacă este vorba de firme mici sau de corporații. Timpul petrecut pentru adapta o aplicația pentru a corespunde fiecărui anunț, urmat de așteptarea zadarnică a unui răspuns de la presupusul angajator „te doboară”, le-a declarat ea jurnaliștilor. „Angajatorii ar trebui să trateze persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cu mai multă compasiune, deoarece piața muncii actuală nu este un loc plăcut”.

De ce dau anunțuri firmele, dacă nu vor să angajeze

Jasmine Escaler, un consilier de carieră și expert în recrutare, cu sediul în Miami, spune că a aflat de fenomen de la clientele sale pe care le îndruma: „Vedeau același loc de muncă postat iar și iar și mă întrebau dacă ar trebui să aplice din nou. Aplicau într-o gaură neagră. Moralul oricărui candidat este zdrobit”.

Ea a încercat să afle de ce dau firmele asemenea anunțuri.

„Am chestionat managerii de angajare și am descoperit că unele companii postează poziții pentru a crea o bază de date cu candidați”, spune ea. „Nu este vorba că nu vor să angajeze, ci mai degrabă că nu angajează imediat”.

„Alții, am descoperit, umflau cifrele și încercau să arate că firma lor crește, chiar dacă nu este așa”.

Experta contactată de BBC spune că a auzit și de companii care dau anunțuri de locuri de muncă pentru a obține și vinde date.

Jasmine Escaler avertizează că o consecință a acestui fenomen este faptul că guvernele primesc o imagine falsă a piețelor muncii. „Folosim date pentru a dezvolta politici și a înțelege cum arată tendințele pieței, așa că, dacă aceste date sunt cumva denaturate, atunci nu suntem capabili să creăm politicile sau să oferim sprijinul de care au nevoie solicitanții de locuri de muncă și angajații”, spune ea.

Care sunt semnele că un anunț oferă de fapt un job-fantomă? „Dacă vedeți că un loc de muncă este publicat de mai multe ori într-un anumit interval de timp sau că este postat o lungă perioadă, atunci este posibil ca posibil ca jobul să nu fie destinat a fi ocupat”, explică experta.

De anul viitor, în provincia canadiană Ontario, companiile vor trebui să dezvăluie dacă un post vacant anunțat este ocupat în mod activ. Tot în Ontario, firmele cu mai mult de 25 de angajați vor trebui să răspundă unei persoane pe care au intervievat-o în termen de 45 de zile. Și în vecini, statele americane New Jersey și California analizează măsuri legale pentru interzicerea locurilor de muncă fantomă.