„Doamna Zelenski” de la Kremlin. Fiica lui Putin ar vrea să-l înlăture pe ministrul rus de Externe

Fiica lui Vladimir Putin ar fi implicată într-o campanie menită să-l înlăture pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina.

Zilele trecute, au apărut informații conform cărora președintele rus l-ar fi trecut pe linie moartă pe Lavrov, în vârstă de 75 de ani, un aliat loial de peste două decenii al lui Putin și artizanul politicii externe a Kremlinului.

În urma zvonurilor, președinția Rusiei a fost nevoită să dezmintă o eventuală ruptură între cei doi: „Lavrov își continuă activitatea de ministru de Externe, desigur.”, a declarat sec purtătorul de cuvânt al președintelui, într-o formulare interpretată însă ca un semn al răcirii relației.

Fost consilier și autor de discursuri al lui Putin, Abbas Galliamov susține că cea de-a doua fiică a președintelui, Katerina Tihonova, în vârstă de 39 de ani, ar fi cea care încearcă să-l îndepărteze pe Lavrov din funcție, considerând că acesta împiedică orice tentativă de negociere privind încetarea războiului început în 2022.

Deși Lavrov a rămas oficial în funcție, el nu a participat la ultima ședință a Consiliului de Securitate și a fost exclus din delegația rusă la viitorul summit G20 din Africa de Sud.

„Zvonuri despre demiterea lui Lavrov circulă de cel puțin jumătate de an. Surse de încredere afirmă că Tihonova i-ar fi spus în repetate rânduri lui Putin că Lavrov agravează situația.”, susține Galliamov.

Șeful diplomației de la Moscova ar fi fost considerat principalul responsabil pentru refuzul președintelui american, Donald Trump, de a accepta o întâlnire cu Putin, la Budapesta, luna trecută.

Citește pe Antena3.ro Dani Mocanu și fratele manelistului au fost prinși în Italia. Cei doi au fost arestați lângă Napoli

De asemenea, tot el ar fi tensionat relațiile cu secretarul de stat american Marco Rubio, în urma unei convorbiri telefonice „dezastruoase”, în septembrie.

Presa rusă relatează că Lavrov a fost acuzat de „sabotaj” de către unii oficiali de la Kremlin, după ce ar fi refuzat să se implice în discuțiile pentru pace. La scurt timp după apelul cu Rubio, SUA au impus un nou val de sancțiuni dure împotriva Rusiei, iar în culisele puterii de la Moscova s-ar fi discutat despre o posibilă anchetă internă contra ministrului.

Cu tunurile pe Lavrov

Potrivit lui Galliamov, Tihonova i-ar fi spus tatălui său că Lavrov este „prea agresiv și că tonul său războinic blochează orice posibilitate de negociere”.

„Poate că, de data asta, Putin și-a ascultat fiica. Și, în fond, are dreptate - Lavrov e un ministru de Externe pentru vremuri în care câștigi, nu când încerci să ieși dintr-un război pierdut.”, a mai remarcat fostul colaborator al liderului de la Kremlin.

Galliamov consideră că Lavrov a devenit un simbol al liniei dure promovate de Kremlin. „Când câștigi un război, Lavrov e diplomatul perfect, care poate să facă pe durul. Dar când nu poți câștiga, trebuie să devii mai rezonabil - iar Lavrov nu mai este capabil de așa ceva.”, a spus fostul consilier, citat de platforma rusă „Zhivoi Gvozd”.

El a mai afirmat că atât Putin, cât și Ministerul său de Externe au ajuns să fie percepuți mai degrabă ca „propagandiști” decât ca diplomați.

În jurul Katerinei Tihonova s-ar fi iscat și un conflict legat de unul dintre apropiații săi, Kirill Dmitriev, în vârstă de 50 de ani - directorul fondului suveran de investiții al Rusiei și un personaj influent în cercurile economice ale Kremlinului.

Dmitriev este căsătorit cu cea mai bună prietenă și parteneră de afaceri a Katerinei și ar fi fost folosit în trecut de Putin ca intermediar neoficial în relațiile cu administrația Trump.

Această apropiere ar fi alimentat tensiunile cu Lavrov, care - potrivit unor relatări apărute la Moscova - ar fi mers până acolo încât să scoată personal un scaun pregătit pentru Dmitriev la o întâlnire cu reprezentanți americani, pentru a-l exclude din discuții.

„Lavrov a ajuns să fie sinonim cu linia dură. Este de mult timp un intransigent, care amplifică conflictele, în loc să le detensioneze. Iar în situația actuală, când Putin are probleme până peste cap și Trump e furios, Lavrov pur și simplu nu mai e de folos.”, consideră Galliamov.

După câteva zile de absență din spațiul public, ministrul rus de Externe a reapărut în presa de stat, acuzând SUA că nu și-au respectat promisiunile făcute în timpul întâlnirii dintre Putin și Trump, din Alaska.

„Americanii ne-au asigurat atunci că se vor ocupa ca Volodimir Zelenski să nu blocheze procesul de pace. Se pare însă că au apărut anumite dificultăți.”, a declarat Lavrov.

„În plus, din câte știm, Bruxellesul și Londra încearcă să convingă Washingtonul să renunțe la ideea unei soluții politico-diplomatice și să se concentreze pe o presiune militară totală asupra Rusiei.”, a mai spus el.

O stea în ascensiune

Dacă informațiile despre implicarea Katerinei Tihonova se confirmă, acest lucru ar arăta că fiica președintelui rus câștigă tot mai multă influență în culisele puterii, pe fondul tensiunilor tot mai mari din regimul Putin, pus la grea încercare, de aproape patru ani, de eșecul războiului.

Galliamov a mai afirmat, în trecut, că Putin ar putea chiar să o pregătească pe Katerina - cea de-a doua dintre cele trei fiice cunoscute ale sale - drept posibil succesor. Aceasta ar beneficia și de sprijinul unui apropiat al președintelui, Mihail Kovalciuk, 78 de ani, director al prestigiosului Institut Kurchatov, principalul centru de cercetare nucleară al Rusiei.

Katerina Tihonova, care conduce Institutul Innopraktika din Moscova, a început în ultima perioadă să apară la conferințe și în emisiuni de televiziune, fără însă o expunere publică majoră. Până acum, Putin a insistat ca familia sa - despre care se presupune că ar număra cinci copii - să rămână departe de lumina reflectoarelor.

Tihonova este considerată, neoficial, „integratorul” din umbră al companiilor de înaltă tehnologie din Rusia și, potrivit unor surse occidentale, ar juca un rol în mecanismele de eludare a sancțiunilor internaționale impuse regimului de la Kremlin.

„Cercul din jurul fiicei președintelui are toate șansele - în timp - să preia puterea în țară.”, declara Abbas Galliamov, la începutul acestui an.

„Nu ar fi cel mai rău scenariu, deși situația se poate schimba. Nu sunt entuziaști ai războiului, deși, desigur, nu-l critică public. Ideea lor este că Rusia ar trebui să-și promoveze interesele prin soft power, nu prin războaie.”, mai adăuga el.

Katerina este căsătorită cu balerinul și coregraful Igor Zelenski, în vârstă de 56 de ani, fost director al Baletului de Stat Bavarez din München - fapt care face ca numele ei oficial să fie, ironic, „doamna Zelenski”.

Potrivit presei ruse, ea ar fi făcut călătorii regulate și discrete la München cu un avion privat, însoțită de ofițeri ai serviciilor de protecție de stat.

Înainte de actuala căsnicie, Tihonova a fost soția celui mai tânăr miliardar al Rusiei, Kirill Șamalov, fiul unui vechi apropiat al lui Putin și un personaj-cheie în cercul oligarhic din jurul Kremlinului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹