Andrew Tate, chemat din nou la DIICOT. El este vizat de acuzații grave

Andrew Tate s-a prezentat miercuri dimineață la sediul DIICOT, unde este anchetat de procurori pentru mai multe infracțiuni grave. Conform surselor MEDIAFAX, este vorba de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol.

Influencerul fusese chemat la DIICOT și la sfârșitul lunii mai, când s-a anunțat că este cercetat penal pentru o nouă faptă: incitare la ură sau discriminare. Asta în contextul discursurilor difuzate pe rețelele sociale, prin care ar fi îndemnat publicul la ură și discriminare față de femei.

Andrew și Tristan Tate, cetățeni cu dublă naționalitate britanică și americană, au fost trimiși în judecată de DIICOT pe 20 iunie 2023, cu acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol, acces ilegal la un sistem informatic și lovire sau alte violențe.

În decembrie 2024, instanțele au anulat rechizitoriul, iar dosarul a revenit la DIICOT pentru refacerea urmăririi penale.

Procurorii lucrează la reconstituirea actelor. Sursele citate au confirmat că frații Tate vor face față unor noi acuzații.

Andrew Tate este un influencer cu milioane de urmăritori pe platforma X, unde militează pentru drepturile bărbaților.

Admirator declarat al lui Donald Trump și fost kickboxer profesionist, născut în Statele Unite și stabilit de mai mulți ani în România, Tate a intrat în atenția publicului larg în timpul participării sale la emisiunea „Big Brother UK", în 2016.

(sursa: Mediafax)