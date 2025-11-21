Joe Biden și George W. Bush, prezenți la funeraliile lui Dick Cheney. Trump a lipsit

Înmormântarea, la care au participat doi foști președinți și toți foștii vicepreședinți în viață, a fost o selecție bipartizană a demnitarilor de la Washington, însă cu absența notabilă a doi dintre actualii lideri ai țării, potrivit CNN.

Nici președintele Donald Trump, nici vicepreședintele JD Vance nu au participat la slujbă și nu au fost invitați la înmormântare, potrivit unei surse familiarizate cu situația. Vance a declarat joi că fostul vicepreședinte a fost „un om care și-a servit țara” și i-a urat familiei sale „tot binele în acest moment de doliu”. Trump nu și-a exprimat public condoleanțe și nici nu a comentat moartea lui Cheney.

Cheney a primit onoruri militare complete la slujba de pomenire, care se desfășoară doar pe bază de invitație la Catedrala Națională din Washington. Au participat foștii președinți Joe Biden și George W. Bush și fostele prime doamne Jill Biden și Laura Bush, precum și foștii vicepreședinți Kamala Harris, Mike Pence, Al Gore și Dan Quayle.

Bush l-a elogiat pe fostul său vicepreședinte, numindu-l un funcționar public desăvârșit, pe care se putea conta și care „a ridicat standardele” celor din jurul său.

„Abilitățile sale erau evidente, fără a fi nevoie de calcule sau autopromovare”, a spus Bush. „Talentul și reținerea sa i-au depășit egoul.”

Cheney a servit două mandate alături de Bush, devenind unul dintre cei mai influenți și puternici vicepreședinți din istoria modernă.

