Jurnalistul care a dezvăluit presupusa iubită a lui Putin a murit în condiții neobișnuite

Potrivit publicației Delfi, care citează surse apropiate jurnalistului, Nehoroșev s-a stins din viață pe 19 iunie, după ce s-ar fi intoxicat cu ciuperci culese din propria curte.
A devenit celebru după un articol despre Putin și Kabaeva
Grigori Nehoroșev a fost redactor-șef al publicației ruse „Moskovski Korrespondent” și a intrat în atenția internațională în 2008, când ziarul a publicat un material despre presupusa relație dintre președintele rus Vladimir Putin și gimnasta Alina Kabaeva.
Articolul a provocat un scandal uriaș în Rusia. La scurt timp după apariția informațiilor, publicația și-a încetat activitatea, iar jurnalistul a fost convocat la audieri de către FSB, serviciul de securitate al Federației Ruse.
Ulterior, Nehoroșev a părăsit Rusia și s-a stabilit în Letonia, unde a primit statut de refugiat politic.
A trăit 11 ani în exil
În ultimii 11 ani, jurnalistul a locuit la Riga, devenind una dintre vocile critice la adresa Kremlinului.
Din cauza conflictului său deschis cu autoritățile ruse, presa independentă l-a descris adesea drept unul dintre adversarii personali ai lui Vladimir Putin.
La momentul publicării articolului, liderul de la Kremlin a negat categoric informațiile privind relația cu Alina Kabaeva.
„Am o atitudine negativă față de cei care își bagă nasul în viața privată a altora cu propriile lor fantezii erotice”, declara atunci Vladimir Putin.
Un nou deces care ridică semne de întrebare
Moartea lui Grigori Nehoroșev vine într-un context tensionat pentru opozanții și criticii regimului de la Moscova.
Recent, artistul rus Robert Kuzovkov, cunoscut pentru caricaturile sale politice critice la adresa autorităților ruse, a fost împușcat mortal în orașul polonez Biała Podlaska, scrie ukranews.com
Deocamdată, autoritățile letone nu au anunțat existența unor suspiciuni privind circumstanțele morții lui Nehoroșev, iar informațiile disponibile indică o intoxicație accidentală cu ciuperci.