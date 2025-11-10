Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns la remarci făcute vineri de preşedintele american Donald Trump, care a declarat la o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban: "Cred că suntem de acord că războiul se va încheia într-un viitor nu prea îndepărtat".



În cadrul unei conferinţe de presă, Peskov a reafirmat poziţia Kremlinului conform căreia războiul s-ar putea încheia odată ce Rusia îşi atinge obiectivele, şi ar prefera să facă acest lucru prin mijloace politice şi diplomatice.



"Dar în prezent există o pauză, situaţia este blocată. Este blocată, dar nu din vina noastră", a spus el, aruncând răspunderea pe Ucraina.



Ucraina şi aliaţii săi europeni resping acuzaţia Moscovei că blochează eforturile de pace. Nu au mai avut loc discuţii faţă în faţă între Rusia şi Ucraina din 23 iulie.



Trump a încercat să-i convingă pe preşedintele rus Vladimir Putin şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să se întâlnească, dar Kremlinul a declarat că un astfel de summit ar putea avea loc doar la Moscova, o condiţie pe care liderul de la Kiev o respinge. Zelenski a spus în repetate rânduri că nu crede că Putin este serios în căutarea păcii.



Peskov a acuzat Kievul că a fost cel care nu a vrut să continue discuţiile.



"Sunt stimulaţi în toate felurile de europeni, care cred că Ucraina poate câştiga războiul şi îşi poate asigura interesele prin mijloace militare", a spus el.



Potrivit lui Peskov, aceasta este o iluzie profundă, având în vedere situaţia de pe frontul de luptă.



Pe măsură ce războiul se apropie de sfârşitul celui de-al patrulea an, Rusia deţine aproximativ 19% din teritoriul ucrainean şi face presiuni puternice pentru a cuceri oraşele Pokrovsk şi Kupiansk

