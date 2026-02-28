Psiholog de la Harvard: 9 fraze pe care cuplurile fericite le folosesc în fiecare zi

Dr. Cortney Warren, psiholog format la Harvard, a identificat 9 fraze pe care cuplurile fericite le folosesc frecvent. Dacă și tu le folosești, relația ta este mai solidă decât crezi, scrie cnbc.com.

„Apreciez efortul tău”

Cuplurile sănătoase nu se concentrează doar pe ce merge rău. Ele recunosc și eforturile celuilalt. Recunoștința exprimată verbal face partenerul să se simtă văzut și valorizat.

„Îmi placi”

A iubi și a plăcea sunt lucruri diferite. A-i spune partenerului că îți place cine este cu adevărat întărește legătura dintre voi.

„Ajută-mă să înțeleg”

Când reacția partenerului te surprinde, nu reacționa impulsiv. Cere-i să îți explice perspectiva lui. Înțelegerea celuilalt reduce conflictele și adâncește relația.

„Te ascult”

Ascultarea activă înseamnă să renunți temporar la dorința de a avea dreptate. Lasă-l pe celălalt să vorbească. Încearcă să empatizezi înainte să răspunzi.

„Îmi pare rău”

În orice conflict, ambii parteneri au un rol. Asumarea responsabilității și cererea sinceră de iertare repară rupturile. Fără scuze reale, rănile rămân deschise.

„Te iert. Poți să mă ierți și tu?”

Iertarea nu este slăbiciune. Studiile arată că partenerii care se iartă reciproc au relații mai lungi și mai satisfăcătoare. Renunțarea la resentimente eliberează amândoi.

„Sunt dedicat/ă ție”

A fi într-o relație este o alegere zilnică. Când îi amintești partenerului că îl alegi, îi oferi siguranță și stabilitate emoțională.

„Hai să ne distrăm!”

Umorul destinde atmosfera în momentele tensionate. Cuplurile care râd împreună rezistă mai bine în fața provocărilor. O pauză jucăușă poate reseta o zi grea.

„Te iubesc”

Simplu, dar esențial. Exprimarea verbală a iubirii menține relația vie. Important este să o spui sincer, nu din obișnuință.

Potrivit psihologului, comunicarea respectuoasă și aprecierea reciprocă sunt mai importante decât evitarea conflictelor. Cuplurile care folosesc aceste fraze zilnic construiesc relații mai rezistente și mai împlinite.