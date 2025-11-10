Loterie pentru locuri de înmormântare în cimitirele celebre ale Parisului

Timp de decenii, a fi înmormântat lângă artiști precum Jim Morrison, solistul trupei The Doors, în cimitirul Père-Lachaise, sau lângă scriitoarea Simone de Beauvoir, peste Sena, în Montparnasse, a fost un vis imposibil pentru parizieni.

Ambele cimitire istorice, care atrag turiști din întreaga lume, au fost supraaglomerate de la începutul secolului al XX-lea.

Însă locuitorilor li se oferă acum șansa de a câștiga odihnă veșnică în morminte abandonate din aceste situri, atunci când va veni sfârșitul, atâta timp cât sunt de acord să le restaureze mai întâi, potrivit France24.

Autoritățile din Paris au lansat o loterie, oferind spre vânzare 30 de morminte printr-o tombolă - 10 la Père-Lachaise, 10 la Montparnasse și 10 la Montmartre . „În primele 24 de ore am avut 1.000 de clicuri pe formularele de aplicare”, a declarat Paul Simondon, adjunctul primarului Parisului, Anne Hidalgo .

Candidații trebuie să furnizeze oferte de preț de la pietrari specializați „pentru a demonstra că sunt conștienți de costul renovării, astfel încât să nu existe surprize”, a declarat Simondon, responsabil cu afacerile funerare. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de restaurare și cumpărare, „vânzarea monumentului este anulată, iar cumpărătorul își pierde investiția”, avertizează autoritățile.

Simondon a declarat că schema va permite familiilor să se gândească pentru prima dată la cumpărarea unui loc de veci în centrul Parisului.

Prima încercare este o perioadă de probă pentru un proiect pe care orașul l-ar putea extinde, a declarat oficialul, adăugând că există un „interes ecologic” în reutilizarea parcelelor funerare.

(sursa: Mediafax)