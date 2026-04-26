Maradona, ucis de neglijență? Probele video care ar putea trimite echipa medicală la închisoare

"Avea multă edeme, faţa foarte umflată, edeme la nivelul membrelor, un abdomen globulos. Ca un balon", a descris în instanţă Juan Carlos Pinto, medic de urgenţă care a sosit cu ambulanţa pe 25 noiembrie 2020 la casa din Tigre (la nord de Buenos Aires) unde Maradona se afla în convalescenţă.



"Abdomenul său era foarte umflat. Acest lucru s-ar putea datora unei cantităţi mari de grăsime, deoarece era obez, sau unui lichid. În acest caz, era vorba de ambele: un pacient obez cu ascită", o acumulare de lichid în abdomen, a continuat medicul.



Un videoclip lung de 17 minute, produs de poliţia criminalistică, a fost prezentat în instanţă. Acesta îl arată pe Maradona pe patul de moarte, purtând pantaloni scurţi de fotbal şi un tricou negru, sprijinit peste abdomenul său desfigurat şi umflat îngrozitor.



Anterior, procurorul arătase o fotografie mare a cadavrului. Gianinna, una dintre fiicele lui Maradona, care era în lacrimi în timpul descrierii făcute de dr. Pinto, nu s-a mai putut uita. Şi-a ţinut faţa îngropată în mâini pe tot parcursul înregistrării video.



Un ofiţer de poliţie şi medicul care au depus mărturie joi au subliniat, de asemenea, inadecvarea acelei case de convalescenţă.



"Nu exista defibrilator, nici oxigen, nimic. În cameră, nu era nimic care să indice că pacientul primea îngrijiri la domiciliu", a subliniat dr. Pinto.



"Pentru mine, era o cameră normală, nu un loc pentru a trata o persoană. Ca o cameră din casa mea", a subliniat comisarul Lucas Farias, unul dintre ofiţerii de poliţie care s-au grăbit la faţa locului în ziua decesului.



Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, după ce a suferit un stop cardiorespirator în timp ce primea îngrijiri la domiciliu într-o reşedinţă dintr-un cartier exclusivist de la periferia capitalei argentiniene.



Inculpaţii, care neagă orice responsabilitate legată de moartea starului, riscă pedepse de la 8 la 25 de ani de închisoare.

