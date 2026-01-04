Merz spune că Maduro ”și-a dus țara la ruină” și că Venezuela are nevoie de un guvern legitimat la urne

Maduro ”a jucat un rol problematic în regiune”, în special prin 'implicarea Venezuelei în traficul de droguri', a afirmat Merz, menționând că Germania nu a recunoscut ultimele alegeri venezuelene, pe care le consideră 'falsificate'.
El a mai spus că Venezuela are nevoie de un guvern legitimat la urne.
”Acum nu este momentul să permitem instabilitatea politică în Venezuela. Este necesar să se garanteze o tranziție ordonată către un guvern legitimat la urne”, a spus Merz într-un comunicat, precizând în același timp că Berlinul are nevoie de timp pentru a analiza detenția liderului venezuelean.
Merz a mai afirmat că justificarea operațiunii SUA este ”complexă” și a făcut apel la respectarea dreptului internațional
.AGERPRES