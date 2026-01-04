x close
Jurnalul.ro Ştiri Externe Merz spune că Maduro ”și-a dus țara la ruină” și că Venezuela are nevoie de un guvern legitimat la urne

de Redacția Jurnalul    |    04 Ian 2026   •   16:40
Sursa foto: Hepta/Merz spune că Venezuela are nevoie de un guvern legitimat la urne

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că președintele venezuelean Nicolas Maduro, capturat de Washington, 'și-a dus țara la ruină', relatează AFP și EFE.

Maduro ”a jucat un rol problematic în regiune”, în special prin 'implicarea Venezuelei în traficul de droguri', a afirmat Merz, menționând că Germania nu a recunoscut ultimele alegeri venezuelene, pe care le consideră 'falsificate'.

El a mai spus că Venezuela are nevoie de un guvern legitimat la urne.

”Acum nu este momentul să permitem instabilitatea politică în Venezuela. Este necesar să se garanteze o tranziție ordonată către un guvern legitimat la urne”, a spus Merz într-un comunicat, precizând în același timp că Berlinul are nevoie de timp pentru a analiza detenția liderului venezuelean.

Merz a mai afirmat că justificarea operațiunii SUA este ”complexă” și a făcut apel la respectarea dreptului internațional

.AGERPRES

Subiecte în articol: merz maduro venezuela guvern
