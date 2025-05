Netanyahu stabilește adoptarea planului lui Trump ca nouă condiție pentru încetarea războiului

El a numit planul lui Trump „genial” și a afirmat că acesta are potențialul de a „schimba fața” Orientului Mijlociu, relatează The Times of Israel.

Operațiunea terestră extinsă a IDF în Gaza, care a început în weekend, este menită să „finalizeze războiul” în enclavă, a declarat premierul în direct la Biroul Prim-Ministrului din Ierusalim.

Israelul are un plan „foarte organizat” pentru a-și atinge obiectivele de război în Gaza, a insistat el, spunând că obiectivele sale sunt „înfrângerea Hamas, care a comis atrocitățile din 7 octombrie; aducerea înapoi a tuturor ostaticilor noștri; și asigurarea că Gaza nu reprezintă o amenințare pentru Israel”.

„Forțele noastre lansează atacuri puternice împotriva bastioanelor Hamas care încă mai există în Gaza”, a explicat el, promițând că, până la sfârșitul operațiunii, „tot teritoriul din Gaza va fi sub controlul securității israeliene, iar Hamas va fi învinsă în totalitate”.

Deși „gata să pună capăt războiului”, Netanyahu a declarat că ar fi de acord să facă acest lucru doar „în condiții clare care vor asigura siguranța Israelului: toți ostaticii se întorc acasă, Hamas depune armele, se retrage de la putere, liderii săi sunt exilați din Fâșie, Gaza este complet dezarmată; și vom pune în aplicare planul Trump. Un plan care este atât de corect și atât de revoluționar”.

El a adăugat că „vrem să ne asigurăm că planul lui Trump” pentru Gaza se va concretiza”. „Este un plan genial, care poate aduce cu adevărat o schimbare nu numai aici (...) ci poate schimba fața Orientului Mijlociu”, a spus el.

Netanyahu a declarat că, dacă există posibilitatea unei „încetări temporare a focului” care să permită returnarea mai multor ostatici, ar fi de acord cu aceasta, dar a repetat că ar fi doar temporar.

(sursa: Mediafax)