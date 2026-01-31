x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe New York vrea să interzică poliției locale cooperarea cu temuții agenți ICE

New York vrea să interzică poliției locale cooperarea cu temuții agenți ICE

de Redacția Jurnalul    |    31 Ian 2026   •   01:00
New York vrea să interzică poliției locale cooperarea cu temuții agenți ICE
Sursa foto: Hepta/agenții de imigrație ar fi obligați să obțină mandate

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a prezentat vineri un proiect de lege care vizează interzicerea implicării autorităților locale în activitățile coordonate de Serviciul de Imigrări și Vamă (ICE).

Proiectul de lege ar pune capăt acordurilor care permit ICE să delege anumite atribuții polițiștilor statali și locali, sub supravegherea agenției federale.

De asemenea, actul legislativ ar interzice poliției de stat și celei locale să acționeze ca agenți federali sau să utilizeze resurse și personal finanțate din fonduri statale pentru aplicarea legislației federale privind imigrația.

În plus, persoanele afectate ar avea dreptul să dea în judecată ofițeri federali pentru încălcări ale drepturilor constituționale, iar agenții de imigrație ar fi obligați să obțină mandate pentru a intra în locații precum locuințe sau școli.

Inițiativa a fost criticată de Departamentul pentru Securitate Internă care a lansat și un avertisment. „Când politicienii împiedică forțele de ordine locale să colaboreze cu noi, atunci trebuie să avem o prezență mai vizibilă”, a transmis Tricia McLaughlin, purtător de cuvânt al DHS.

Propunerea legislativă a venit pe fondul tensiunilor generate la nivel național de acțiunile excesive al Serviciului de Imigrări. În decursul lunii ianuarie, ofițerii ICE au ucis doi cetățeni americani, în cadrul operațiunilor din Minnesota, scrie Mediafax.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri