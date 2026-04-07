Orbán se oferă să-l ajute pe Putin ca un șoarece loial leului: Transcript șocant al conversației din 2025 dezvăluie alianța secretă

Șoarecele Orbán salvează leul Putin? Transcript șocant al conversației secrete

Premierul ungar Viktor Orbán a comparat prietenia sa cu președintele rus Vladimir Putin cu o fabulă clasică maghiară, în care un șoarece salvează un leu captiv într-o plasă. Declarația vine dintr-un transcript al unei conversații telefonice din octombrie 2025, obținut de agenția Bloomberg, care ridică semne de întrebare majore despre legăturile Budapestei cu Moscova, chiar în pragul alegerilor parlamentare din Ungaria, potrivit Euronews.

Conversația secretă: „Sunt la dispoziția ta pentru orice”

Potrivit minutelor conversației bilaterale, Orbán i-a spus lui Putin: „Ieri, prietenia noastră a atins cote atât de înalte încât sunt dispus să te ajut în orice mod posibil. Sunt la dispoziția ta pentru orice problemă unde pot interveni”. Liderul ungar a invocat fabula în care șoarecele eliberează leul, mulțumindu-i astfel pentru mila arătată anterior. Putin a râs zgomotos la această comparație, conform transcrierii.

Discuția, marcată de un ton diplomatic, a inclus referiri la fostul președinte american Donald Trump. Cei doi lideri discutaseră cu Trump cu o zi înainte despre posibilitatea unui summit la Budapesta pentru a pune capăt războiului din Ucraina – un plan care nu s-a materializat niciodată. Orbán a subliniat că prietenia lor s-a întărit de la prima întâlnire din Sankt Petersburg, în 2009. „Cu cât avem mai mulți prieteni, cu atât avem mai multe șanse să ne ridicăm împotriva adversarilor noștri”, a afirmat el, regretând că pandemia de COVID-19 a redus întâlnirile față în față.

Putin l-a lăudat pe Orbán pentru abordarea „suverană și flexibilă” față de conflictul din Ucraina, întrebându-se de ce politicile sale centriste stârnesc controverse. Această conversație, raportată inițial marți de Bloomberg, subliniază o alianță care îngrijorează Bruxelles-ul și aliații NATO.

Contextul alegerilor: Moscova intervine în politica ungară?

Cu alegerile parlamentare din Ungaria programate duminică, aceste dezvăluiri vin ca o bombă. Budapestul este văzut de Kremlin ca un aliat cheie în UE și NATO, capabil să blocheze sancțiunile împotriva Rusiei și să influențeze deciziile europene. Relațiile strânse alimentează suspiciuni de interferență rusă, mai ales după ce Foreign Minister Péter Szijjártó a fost acuzat luna trecută că a împărtășit detalii confidențiale din reuniuni UE cu omologul său rus, Sergey Lavrov.

Szijjártó a negat că ar fi făcut acest lucru în timpul întâlnirilor, dar a admis că l-a informat pe Lavrov înainte și după. Reacțiile nu s-au lăsat așteptate: șefa diplomației UE, Kaja Kallas, l-a criticat dur, afirmând că un ministru ungar ar trebui să lucreze în beneficiul Uniunii Europene, nu al rivalilor săi. Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a mers mai departe, numind acțiunile sale o „rușine”.

Campania de dezinformare și comploturi eșuate

Raportările din ultimele luni amplifică temerile. În martie, s-a vorbit despre un grup de lucru al Kremlinului trimis în Ungaria pentru a-l sprijini pe Orbán, deși ambasada rusă de la Budapesta a negat. Financial Times a detaliat o campanie de dezinformare susținută de Moscova, care îl portretizează pe Orbán ca un lider puternic, iar pe rivalul său, Péter Magyar, ca un „marionetă a Bruxelles-ului”.

The Washington Post a mers și mai departe, susținând că serviciile secrete ruse ar fi propus un atentat sinucigaș fals la adresa lui Orbán pentru a influența votul – plan care nu s-a concretizat. În același timp, premierul ungar a avertizat că ucrainenii l-au amenințat pe el și familia sa, sub privirea președintelui Volodimir Zelenski.

Implicații pentru UE și NATO: O crăpătură în unitate?

Această afacere expune fisuri profunde în unitatea europeană. Orbán, cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse, a blocat în repetate rânduri ajutoarele pentru Kiev și sancțiunile UE împotriva Rusiei. Oferta sa de a găzdui negocieri de pace la Budapesta, menționată în conversație, ar putea fi văzută ca o încercare de a-și consolida rolul de mediator, dar criticii o consideră o trădare a valorilor occidentale.

Pe fondul războiului din Ucraina, care durează de peste trei ani, legăturile Budapesta-Moscova alimentează dezbateri aprinse. Experții se întreabă dacă Ungaria va rămâne un stat suveran în NATO sau dacă devine un cal troian al Kremlinului în inima Europei. Alegerile de duminică vor fi decisive: un vot masiv pentru Orbán ar semnala o continuare a politicii sale independente, în timp ce o victorie a opoziției ar putea realinia Budapestul cu Vestul.

Transcriptul Bloomberg deschide cutia Pandorei, forțând liderii europeni să reacționeze rapid, mai ales cu scrutinul ungar la orizont.

Agerpres