Orientul Mijlociu fierbe. SUA și Israel se apropie de un atac decisiv împotriva Iranului

Decizia vine în contextul în care serviciile de securitate și de urgență israeliene se află în stare de alertă maximă, pe fondul evaluărilor potrivit cărora președintele american Donald Trump ar putea aproba în curând un atac al SUA și Israel asupra Iranului de amploare, potrivit informațiilor publicate de ynetnews.com.

În cadrul consultărilor conduse de premierul Benjamin Netanyahu, ipoteza de lucru este că Iranul ar putea lansa rachete balistice asupra Israelului chiar și în scenariul în care armata israeliană nu ar participa direct la atacurile inițiale ale Statelor Unite.

Drept urmare, Comandamentul Frontului Intern și serviciile de urgență au primit instrucțiuni să se pregătească pentru un conflict major.

Oficialii israelieni estimează că Iranul nu a răspuns solicitărilor americane în cadrul negocierilor recente și că administrația Trump consideră că Teheranul încearcă să câștige timp. O sursă diplomatică citată de Al-Jazeera a avertizat că „răbdarea americană față de întârzierile iraniene se apropie de limită”.

Statele Unite au desfășurat în Orientul Mijlociu o forță militară semnificativă, descrisă de Trump drept o „armată capabilă să susțină un război prelungit”. Potrivit oficialilor israelieni, un eventual atac SUA nu ar fi o lovitură punctuală, ci o campanie care s-ar putea întinde pe mai multe săptămâni, având ca obiective rachetele balistice iraniene și, posibil, structuri ale regimului de la Teheran.

Printre țintele potențiale s-ar putea afla liderul suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei, precum și instituții-cheie ale Gărzii Revoluționare Islamice.

Autoritățile israeliene iau în calcul deschiderea mai multor fronturi. Miliția proiraniană Hezbollah din Liban și rebelii Houthi din Yemen ar putea interveni rapid în cazul declanșării unui conflict.

Potrivit estimărilor, houthii ar lansa imediat rachete și drone asupra Israelului, iar Hezbollah ar putea abandona neutralitatea menținută în conflictul anterior.

În acest context, Israelul și Statele Unite își coordonează planificarea defensivă și operațională, pe fondul convingerii că un moment decisiv este iminent, iar termenele pentru o decizie strategică se scurtează rapid.

