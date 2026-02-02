Pakistanul anunță că a ucis 145 de teroriști susținuți de India

Autoritățile au declarat că raidurile au început sâmbătă dimineața în mai multe locații din Balochistan și au ucis 18 civili, inclusiv cinci femei și trei copii, și 15 membri ai forțelor de securitate, potrivit AP.

Sarfraz Bugti, ministrul șef al provinciei, a declarat reporterilor din Quetta că trupele și ofițerii de poliție au răspuns rapid, ucigând 145 de membri ai „ Fitna al-Hindustan”, o expresie folosită de guvern pentru Armata de Eliberare Baloch (BLA), presupusă a fi susținută de India și ilegală. Numărul militanților uciși în ultimele două zile a fost cel mai mare din ultimele decenii, a spus el.

„Cadavrele acestor 145 de teroriști uciși se află în custodia noastră, iar unii dintre ei sunt cetățeni afgani”, a spus el. Bugti a susținut că „teroriștii susținuți de India” au vrut să ia ostatici, dar nu au reușit să ajungă în centrul orașului.

El a vorbit alături de un înalt oficial guvernamental, Hamza Shafqat, care supraveghează adesea astfel de operațiuni împotriva insurgenților din provincie, și a lăudat armata, poliția și forțele paramilitare pentru respingerea atacurilor.

Atacuri militante au izbucnit sâmbătă într-o regiune bogată în resurse, unde Pakistanul încearcă să atragă investiții străine în minerit și minerale. În septembrie 2025, o companie metalurgică americană a semnat un acord de investiții de 500 de milioane de dolari cu Pakistanul, la o lună după ce Departamentul de Stat al SUA a desemnat BLA și aripa sa armată drept organizație teroristă străină.

Locuitorii au descris scene de panică după ce un atac sinucigaș cu bombă a ucis mai mulți ofițeri de poliție sâmbătă.

