Papa Leon al XIV-lea blochează extinderea drepturilor pentru cuplurile de același sex

Leon al XIV-lea, primul papă născut în Statele Unite, a lăudat decizia istorică a papei Francisc din 2023, însă a declarat, în comentarii făcute la bordul avionului cu care se întoarce la Roma, după un turneu în patru ţări africane, că Vaticanul nu doreşte ca astfel de binecuvântări să fie oficializate dincolo de actualul lor caracter informal.



"Să mergem mai departe de atât, astăzi, cred că acest subiect poate provoca mai multă dezbinare decât unitate", a declarat actualul suveran pontif într-o conferinţă de presă.



Papa Francisc, care a murit în 2025 după 12 ani petrecuţi la conducerea Bisericii Catolice, le-a permis preoţilor să ofere binecuvântări cuplurilor de acelaşi sex în mod informal, în afara unui ritual religios şi doar de la caz la caz.



Decizia a provocat dezbateri ample în cadrul Bisericii Catolice, iar episcopii din unele ţări, în special din Africa, au refuzat să le permită preoţilor lor să implementeze această măsură.



Întrebat despre intenţia cardinalului german Reinhard Marx de a oficializa astfel de binecuvântări în dieceza sa, papa Leon nu l-a criticat pe acesta în mod specific, dar a făcut referire la instrucţiunile anterioare ale Vaticanului către Conferinţa episcopilor germani de a nu dezvolta ritualuri oficiale pentru binecuvântările oferite cuplurilor de acelaşi sex.



"Sfântul Scaun a precizat în mod clar că nu suntem de acord cu binecuvântarea oficializată a acestor cupluri", a mai spus papa Leon al XIV-lea.



Suveranul pontif a adăugat că unitatea din cadrul Bisericii Catolice, care numără 1,4 miliarde de credincioşi, nu ar trebui să se concentreze doar asupra eticii sexuale.



"Avem tendinţa să credem că, atunci când Biserica vorbeşte despre moralitate, singura problemă de moralitate este cea de natură sexuală. În realitate, cred că există probleme mult mari şi mai importante, cum ar fi cele care vizează dreptatea, egalitatea şi libertatea bărbaţilor şi a femeilor", a explicat liderul de la Vatican.



Biserica Catolică consideră că relaţiile sexuale în afara căsătoriei heterosexuale reprezintă păcate. Ea afirmă totodată că persoanele care au o atracţie faţă de persoane de acelaşi sex ar trebui să încerce să fie caste.

