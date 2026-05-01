Pentagonul: Fără fonduri noi pentru Ucraina în bugetul pe 2027

Mai mulți membri ai Congresului SUA au întrebat, în cadrul audierilor privind bugetul Pentagonului pentru 2027, desfășurate joi, de ce fondurile aprobate pentru Ucraina nu au ajuns încă pe teren.

„Departamentul Apărării reține aproximativ 400 de milioane de dolari din asistența de securitate pentru Ucraina”, a acuzat democrata Sarah Elfreth, cerând clarificări privind momentul în care banii vor fi transformați în contracte și livrări efective.

Alți parlamentari au subliniat că suma „are un sprijin covârșitor” și au cerut Pentagonului să o pună rapid în aplicare.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Statele Unite continuă să sprijine Ucraina, însă a indicat o schimbare de abordare.

„Ucrainenii au demonstrat mult curaj și apreciez faptul că Europa plătește acum pentru armele pe care le furnizăm”, a spus acesta.

Șeful Statului Major, Dan Caine, a adăugat că sprijinul american rămâne „continuu”, inclusiv prin schimb de informații și cooperare militară în cadrul comandamentului european.

Controlorul interimar al Pentagonului, Jules Hurst, a confirmat că proiectul de buget pentru anul fiscal 2027 nu include finanțare pentru programul de sprijin militar pentru Ucraina. El a precizat că Pentagonul va utiliza pachetul de 400 de milioane de dolari aprobat anterior de Congres, fonduri care au fost eliberate recent și urmează să fie puse în aplicare „foarte curând”.

În cadrul aceleiași audieri, congresmenul democrat John Garamendi a atras atenția că sprijinul pentru Ucraina este afectat de redirecționarea resurselor către alte teatre de operațiuni. Potrivit acestuia, „echipamentele și sistemele de apărare sunt redirecționate către războiul cu Iranul”, ceea ce reduce capacitatea SUA de a susține Kievul.

Dezbaterea a scos la iveală și diferențe de opinie între oficialii americani. Unii au criticat nivelul ridicat al ajutorului acordat până acum, estimat la aproximativ 300 de miliarde de dolari, în timp ce alții au insistat asupra necesității de a continua sprijinul.

În paralel, există semnale că responsabilitatea pentru susținerea Ucrainei este transferată tot mai mult către aliații europeni, pe fondul presiunilor asupra bugetului american.

Congresmena democrată Sarah Elfreth a dat drept exemplu implicarea Ucrainei în Orientul Mijlociu.

„Ucraina a făcut poate mai mult decât orice alt aliat pentru noi în Orientul Mijlociu”, a spus aceasta, adăugând că „interceptează drone iraniene care amenință trupele SUA și ale partenerilor”.

