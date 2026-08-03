Porcii-spotivi care aleargă pentru glorie: sar peste obstacole pentru salvarea rasei

Cursele "All-Alaskan Racing Pigs" au loc zilnic, în Plaza Pacifica, pe toată durata târgului, iar spectacolul e gratuit pentru toți cei care au deja bilet de intrare.

Nu orice porc — rase rare, salvate de la dispariție

Ceea ce pare, la prima vedere, un simplu număr de circ ascunde, de fapt, un proiect serios de conservare a biodiversității. Porcii folosiți în curse aparțin unor rase rare, de patrimoniu — printre ele, rasa Gloucestershire Old Spots, care la un moment dat ajunsese la doar 22 de exemplare în întregul Statele Unite. Organizatorii spectacolului colaborează activ cu crescători americani și cu The Livestock Conservancy pentru a ajuta la refacerea populației acestor rase pe cale de dispariție, transformând practic un moment de divertisment într-un instrument de conservare.

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Condiții de "penthouse" pentru sportivii cu copite

Porcii-sportivi nu duc, se pare, o viață grea. Potrivit organizatorilor, animalele călătoresc și locuiesc într-un spațiu numit chiar "Piggy Penthouse" — complet izolat termic, cu aer condiționat și încălzire. Au acces constant la apă, atât pe pistă, cât și în afara ei, printr-un sistem dedicat de hidratare. Așternutul le este schimbat de două ori pe zi, iar spațiul interior este curățat și dezinfectat zilnic. Securitatea rămâne, potrivit celor care organizează evenimentul, o prioritate — deși, realist, cea mai mare amenințare la adresa siguranței unui porc de cursă rămâne, probabil, tentația de a se opri din alergat pentru o gustare.

Cum arată o cursă

Porcii aleargă pe un traseu scurt, sărind peste mici obstacole, sub privirile unui public entuziast, adunat pe scaune ocupate în ordinea sosirii — nu există bilete rezervate, e strict "primul venit, primul servit". Cursele au loc la fiecare oră și jumătate, pe durata celor peste patru săptămâni cât ține târgul, între jumătatea lui iulie și jumătatea lui august. Marc Stamper, unul dintre antrenorii porcilor, a fost surprins de-a lungul anilor în ipostaze care spun multe despre relația lui cu "sportivii" — inclusiv un sărut afectuos oferit unuia dintre porci, între două curse.

Mai mult decât porci care aleargă

Cursele de porci sunt doar una dintre atracțiile animaliere ale târgului — vizitatorii pot vedea și demonstrații de muls capre, o fermă completă (Centennial Farm), competiții de creștere a animalelor pentru tineri fermieri din programele 4-H și FFA, precum și un concurs dedicat găinilor urbane. Târgul din Orange County atrage anual peste un milion de vizitatori și este considerat unul dintre cele mai mari evenimente de acest gen din Statele Unite, alături de mâncarea sa notorie — anul acesta, pe lista noutăților culinare se numără un burger cu bacon și unt de arahide, alături de clasicele avocado prăjite.

Dincolo de umorul evident al conceptului — porci care aleargă în fața unei mulțimi aplaudând entuziast — spectacolul rămâne un exemplu neașteptat de bun al modului în care divertismentul popular poate fi pus în slujba unei cauze serioase: salvarea unor rase de animale aflate în pragul dispariției.