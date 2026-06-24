Decizie care cutremură continentul: primul copil sub 12 ani eutanasiat în Olanda

Premieră controversată în Olanda: un copil sub 12 ani a fost eutanasiat legal pentru prima dată după schimbarea legii

Olanda a înregistrat primul caz de eutanasie legală a unui copil cu vârsta sub 12 ani, la doi ani după modificarea legislației care permite moartea asistată pentru copiii grav bolnavi din această categorie de vârstă. Anunțul a stârnit reacții puternice și readuce în prim-plan una dintre cele mai sensibile dezbateri etice din Europa.

Primul caz după extinderea legii privind eutanasia

Ministrul olandez al Sănătății, Sophie Hermans, a confirmat existența cazului în cadrul prezentării raportului anual al comisiei care analizează toate avorturile târzii și decesele asistate medical ale copiilor.

Potrivit informațiilor oficiale, copilul avea sub 12 ani și suferea de o boală gravă. Autoritățile nu au făcut publice alte detalii privind identitatea, afecțiunea sau circumstanțele exacte ale cazului, invocând motive de confidențialitate.

Evenimentul marchează o premieră în Olanda după ce, în urmă cu doi ani, autoritățile au extins cadrul legal privind eutanasia pentru copiii cu vârste cuprinse între 1 și 12 ani aflați în stadii terminale ale unor boli incurabile, potrivit Daily Mail.

Ce condiții impune legislația olandeză

Conform legislației în vigoare, eutanasia poate fi aplicată numai în situații excepționale. Copilul trebuie să sufere în mod insuportabil, fără nicio perspectivă de recuperare, iar părinții trebuie să fie consultați și implicați în procesul decizional.

De asemenea, medicii sunt obligați să respecte o serie de criterii stricte și să documenteze fiecare etapă a procedurii. În cazul de față, dosarul a fost transmis Ministerului Public, care va analiza dacă toate regulile legale și medicale au fost respectate.

În Olanda, eutanasia este permisă doar atunci când solicitarea provine de la pacient, iar medicul constată că suferința este insuportabilă și fără speranță de ameliorare. Totodată, este necesară și opinia unui al doilea specialist independent.

Olanda, pionier al eutanasiei în Europa

Olanda a devenit în 2002 prima țară din lume care a legalizat eutanasia pentru persoanele care suferă de boli incurabile. De-a lungul anilor, legislația a fost extinsă și adaptată pentru diferite categorii de pacienți.

Înainte de modificarea adoptată în urmă cu doi ani, exista deja posibilitatea aplicării eutanasiei pentru nou-născuți în anumite condiții și pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani. Copiii cu vârste între 1 și 12 ani reprezentau însă o categorie pentru care nu exista un cadru legal clar, deoarece se considera că nu au capacitatea de a lua singuri astfel de decizii.

Autoritățile olandeze au susținut că schimbarea legislativă era necesară pentru a oferi o soluție legală și strict reglementată în cazurile medicale fără speranță.

Dezbaterea privind moartea asistată se intensifică și în Marea Britanie

În timp ce Olanda aplică deja noul cadru legal, subiectul morții asistate provoacă dispute intense și în Marea Britanie.

Deputata laburistă Lauren Edwards a anunțat că va reintroduce în Parlament proiectul de lege privind moartea asistată pentru adulții aflați în stadii terminale ale unor boli grave. Inițiativa legislativă, dezbătută anterior în 2024, a trecut de două voturi în Camera Comunelor, însă nu a reușit să finalizeze parcursul legislativ în Camera Lorzilor înainte de încheierea sesiunii parlamentare.

Relansarea proiectului a generat critici puternice chiar din interiorul Partidului Laburist. Mai mulți parlamentari susțin că subiectul consumă resurse politice importante într-un moment în care prioritățile alegătorilor sunt legate de costul vieții și de reformarea sistemului public de sănătate.

Printre cei care și-au exprimat opoziția se numără deputații Adam Jogee, Emma Lewell și David Smith, care consideră că proiectul este controversat, diviziv și insuficient protejat împotriva eventualelor abuzuri.

Un caz care reaprinde controversele etice

Primul caz de eutanasie legală a unui copil sub 12 ani în Olanda este considerat un moment istoric, dar și unul extrem de controversat. Susținătorii legislației afirmă că aceasta oferă compasiune și demnitate copiilor aflați în suferințe insuportabile, fără șanse de vindecare.

Criticii avertizează însă că extinderea accesului la eutanasie ridică întrebări morale complexe privind capacitatea minorilor de a participa la astfel de decizii și limitele intervenției medicale în procesul sfârșitului vieții.