Pe urmele Dianei, 30 de ani mai târziu: Prințul Harry, misiune istorică de deminare în orașul martir Bucea

Purtând ochelari înzestrați cu un software de realitate virtuală și o vestă de protecție albastră, prințul Harry a pilotat, în cea de-a doua zi a vizitei sale în Ucraina, o dronă echipată cu inteligență artificială care detectează și cartografiază dispozitive explozive, a raportat organizația caritativă Halo Trust, care sprijină operațiunile de deminare.





Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea a manevrat apoi un robot, un câine robotizat potrivit fotografiilor publicate cu această ocazie, construit pentru a recupera obiectele periculoase de pe sol, a adăugat aceeași organizație, care a fost susținută și de prințesa Diana.



Secvențele fotografiate vineri reamintesc de un episod celebru în care prințesa Diana, purtând o cască și o vestă de protecție, a traversat un câmp de mine în Angola în ianuarie 1997, la invitația Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR).



Ducele de Sussex, în vârstă de 41 de ani, s-a declarat 'impresionat' să constate cât de mult a contribuit tehnologia pentru ca 'deminarea să devină mai inteligentă, mai rapidă și mai sigură'.



'Atunci când mama mea s-a deplasat în Angola în urmă cu aproape 30 de ani, geniștii lucrau în genunchi pentru a găsi explozibilii ascunși. Astăzi, ei utilizează drone, inteligența artificială și roboți pentru mai multă precizie și siguranță', a mai spus el, citat într-un comunicat de presă publicat de Halo Trust.



'Nu este doar un progres, ci salvează și vieți', a adăugat el.



De asemenea, prințul Harry le-a adus un omagiu victimelor masacrelor atribuite armatei Moscovei în localitatea Bucea, la începutul invaziei ruse din Ucraina în urmă cu patru ani.



Zeci de civili au fost găsiți decedați, executați sumar, în acest oraș situat la aproximativ 30 de kilometri nord-vest de Kiev, după eliberarea sa de către armata ucraineană la sfârșitul lunii martie 2022.



Joi, la Kiev, prințul Harry i-a cerut în mod public președintelui rus Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, intrat în al cincilea an al său, îndemnând totodată Statele Unite să se implice în negocierile de pace.

