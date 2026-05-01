Probleme pe mare pentru USS Higgins. Distrugătorul american a rămas fără energie

Potrivit informațiilor oferite de oficiali ai Departamentului Apărării din SUA, nava a suferit o avarie tehnică la sistemul electric, ceea ce a dus la pierderea completă a alimentării cu energie, scrie CNN.

Incidentul a avut loc marți, într-o zonă vastă aflată sub responsabilitatea Comandamentului Indo-Pacific al SUA. Oficialii americani au precizat că defecțiunea a afectat toate sistemele navei, inclusiv propulsia și echipamentele electronice esențiale pentru funcționarea normală a distrugătorului.

Potrivit Marinei SUA, distrugătorul USS Higgins a suferit o „pierdere totală de energie electrică”, ceea ce a făcut ca nava să devină temporar nefuncțională. În lipsa alimentării electrice, sistemele radar, comunicațiile avansate și componentele de apărare au devenit indisponibile.

Experții militari citați de presa americană au explicat că o astfel de situație poate transforma rapid o navă de război într-o țintă vulnerabilă, mai ales într-o regiune strategică precum Indo-Pacificul. Fostul căpitan al Marinei SUA, Carl Schuster, a declarat că o navă aflată într-o asemenea situație este „neajutorată, oarbă din punct de vedere electronic și imobilizată”.

În timpul avariei, generatoarele diesel de urgență au menținut doar funcțiile de bază, precum climatizarea și comunicațiile minime, fără a putea reactiva sistemele complete ale navei.

După mai multe ore de intervenții tehnice, echipajul a reușit să restabilească energia electrică și propulsia la bordul distrugătorului USS Higgins. Marina SUA a transmis că nu au existat răniți în urma incidentului, iar cei aproximativ 300 de membri ai echipajului sunt în siguranță.

Până în prezent, autoritățile americane nu au precizat locația exactă în care s-a produs incidentul, menționând doar că nava opera în regiunea Indo-Pacific. De asemenea, cauza exactă a defecțiunii nu este încă stabilită, iar investigațiile sunt în desfășurare.

Oficialii militari au transmis că primele informații indică o defecțiune electrică ce ar fi putut produce scântei sau fum la bord, însă aceste efecte au încetat odată cu întreruperea alimentării.

USS Higgins face parte din clasa Arleigh Burke, considerată coloana vertebrală a flotei de suprafață a Marinei SUA. Aceste nave sunt proiectate pentru misiuni complexe și sunt echipate cu sisteme avansate de apărare și atac.

Distrugătorul USS Higgins a fost introdus în serviciu în anul 1999 și are portul de bază în Yokosuka, Japonia. Nava este dotată cu sistemul de luptă Aegis și dispune de lansatoare verticale pentru rachete de croazieră Tomahawk și alte tipuri de armament strategic.

Incidentul vine într-un context în care Marina SUA se confruntă cu mai multe probleme tehnice la unele nave militare. Luna trecută, un incendiu a izbucnit la bordul portavionului USS Gerald R. Ford, aflat într-o operațiune în Golf. Potrivit autorităților americane, acel incident nu a avut legătură cu acțiuni militare.

În prezent, cazul USS Higgins este analizat de specialiștii Marinei SUA pentru a stabili cauzele exacte și pentru a preveni repetarea unor astfel de probleme tehnice în viitor.

(sursa: Mediafax)