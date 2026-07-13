Record cu totul surprinzător în UE: importurile de gaz rusesc au explodat în 2026!

Statele UE au cumpărat în primele șase luni ale anului 9,89 milioane de tone de LNG de la Yamal, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Cantitatea este cu 18% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor companiei de analiză Kpler, citate de Financial Times.

Europa ar fi plătit până la 6 miliarde de euro pentru aceste transporturi, potrivit estimărilor organizației Urgewald. Astfel, în pofida sancțiunilor și a planurilor de renunțare la energia rusească, cumpărătorii europeni continuă să joace un rol esențial în funcționarea celui mai important proiect rusesc de gaze lichefiate.

Franța, Belgia și Spania, cei mai mari cumpărători

Franța a fost principalul client european al Yamal LNG, cu importuri de aproximativ 3,6 milioane de tone în prima jumătate a anului. Belgia a cumpărat 2,9 milioane de tone, iar Spania aproximativ 2,7 milioane de tone.

Cele trei țări au absorbit împreună cea mai mare parte a gazului trimis de complexul din zona arctică a Rusiei către Europa. În același timp, livrările Yamal către Asia s-au prăbușit cu 74%, până la puțin peste 510.000 de tone.

Situația este cu atât mai importantă pentru Moscova cu cât Yamal depinde de o flotă restrânsă de nave speciale, capabile să navigheze prin gheața arctică. Descărcarea rapidă în porturile europene permite tancurilor să se întoarcă într-un timp scurt pentru noi transporturi.

Ruta alternativă către Asia, prin Marea Nordului, este mai lungă, mai riscantă și poate fi utilizată doar în anumite perioade ale anului. Navele proiectului rusesc depind în continuare și de șantiere navale europene pentru reparații și mentenanță.

„Yamal LNG depinde de o flotă mică și specializată, de porturi europene și de servicii europene pentru a menține exporturile. Europa continuă să le ofere pe toate trei”, a declarat Sebastian Rötters, reprezentant al Urgewald, pentru Financial Times.

Interdicția totală intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027

În prezent, UE interzice achizițiile de LNG rusesc realizate în baza contractelor pe termen scurt. Transporturile care continuă să ajungă în Europa trebuie să fie justificate prin contracte pe termen lung încheiate anterior introducerii restricțiilor.

De la 1 ianuarie 2027 vor fi interzise și importurile de LNG rusesc realizate în baza contractelor pe termen lung. Importurile de gaze rusești prin conducte urmează să fie eliminate complet în toamna anului 2027.

Interdicția va obliga Rusia să găsească alți cumpărători și noi rute pentru gazul produs la Yamal. Comisia Europeană a clarificat că, din 2027, operatorilor europeni le va fi interzis să participe la tranzacții cu LNG rusesc, inclusiv atunci când încărcăturile sunt destinate unor țări din afara UE.

Proiectul inaugurat de Vladimir Putin

Yamal LNG a fost inaugurat în 2017 de Vladimir Putin și are o capacitate proiectată de 17,4 milioane de tone pe an, deși producția efectivă poate depăși acest nivel.

Proiectul este controlat de compania rusă privată Novatek. Grupul francez TotalEnergies și compania chineză CNPC dețin, la rândul lor, participații în cadrul complexului.

Directorul TotalEnergies, Patrick Pouyanné, avertiza în februarie că noile reguli europene ar putea obliga compania să oprească nu doar livrările către UE, ci chiar participarea la exporturile de gaze din proiectul Yamal, din cauza unor neclarități privind aplicarea interdicției.

(sursa: Mediafax)