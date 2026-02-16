Rusia amplasează rachete nucleare la granițele UE: Alarma trasă de opoziția belarusă

Într-un interviu acordat ziarului britanic The Telegraph, Tsikhanouskaya a denunțat intensificarea cooperării militare între Minsk și Moscova. Ea afirmă că arme nucleare și rachete ale Kremlinului sunt dislocate pe teritoriul Belarusului. Aproximativ 300 de companii locale contribuie la complexul militar-industrial al Moscovei, inclusiv prin producția de drone. Această situație indică pregătiri pentru o posibilă escaladare a conflictului, susține liderul opoziției.

Tsikhanouskaya a raportat că a discutat situația cu președintele ucrainean Zelenski. Orice escaladare ar putea implica nu numai Ucraina, ci și alte țări europene, avertizează ea. În decembrie, Ministerul Apărării rus a publicat imagini care ar arăta amplasarea unor sisteme de rachete cu capacitate nucleară. Locația este o bază aeriană din estul Belarusului.

Președintele belarus Lukașenko a anunțat sosirea a zece sisteme Oreshnik. Acestea sunt rachete balistice hipersonice cu rază medie de acțiune, potențial echipate cu focoase nucleare. O astfel de desfășurare ar reduce semnificativ timpul de reacție și de atac împotriva țintelor europene. Analiștii occidentali interpretează aceste mișcări ca o demonstrație de forță menită să intimideze Ucraina și țările vecine.

Imaginile satelitare publicate recent sugerează posibila instalare a sistemelor Oreshnik într-o bază militară din apropierea orașului Krychau. Baza se află în estul Belarusului.

Versiunile non-nucleare ale rachetelor ar fi fost deja testate pe teren în Ucraina.

Nu toți experții consideră că această desfășurare reprezintă un punct de cotitură strategic. Kurt Volker, fostul trimis special al SUA în Ucraina, a minimizat amenințarea. El menționează că controlul asupra armelor nucleare rămâne în mâinile Rusiei, indiferent de locația lor geografică. Potrivit lui Volker, problema este nuanțată și nu reprezintă neapărat o nouă amenințare imediată.

Cu toate acestea, Volker confirmă existența exercițiilor și discuțiilor privind utilizarea acestor arme.

(sursa: Mediafax)