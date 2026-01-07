Rușii îl ironizează pe Trump: Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela, o mișcare inovatoare

Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a glumit pe seama strategiei SUA, potrivit Sky News. Acesta s-a referit la interesul declarat al lui Trump pentru Groenlanda și la recenta operațiune din Venezuela care a dus la capturarea președintelui Maduro.

Într-o postare pe X, ca răspuns la un raport al Wall Street Journal, Dmitriev a spus: „Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela? M&A geopolitice inovatoare.”

Emisarul Kremlinului a glumit despre faptul că SUA ar putea folosi bani din comercializarea petrolului din Venezuela pentru a cumpăra Groenlanda. În ceea ce privește M&A, se pare că Dmitriev s-a referit la fuziuni și achiziții, amestecând mișcările geopolitice ale lui Trump într-un context de afaceri.

Raportul Wall Street Journal l-a citat pe Marco Rubio, secretarul de stat american. Luni, într-o conferință de presă acesta a spus că nu este planificată o invazie a Groenlandei și că americanii au scopul de a cumpăra teritoriul de la Danemarca. Casa Albă a declarat că Groenlanda „este o prioritate de securitate națională”, iar Donald Trump „a discutat o serie de opțiuni pentru a urmări acest obiectiv important de politică externă”.

Groenlanda a fost o colonie sub coroana Danemarcei până în 1953, când a devenit provincie în țara scandinavă. În 1979, insulei i s-a acordat autonomie, iar 30 de ani mai târziu, Groenlanda a devenit o entitate autoguvernată, parte a teritoriului danez.

Danemarca și Groenlanda au respins ofertele lui Trump de a cumpăra insula. Liderul SUA nu a exclus forța militară pentru a prelua controlul asupra teritoriului bogat în minerale.

(sursa: Mediafax)