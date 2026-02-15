La Sao Paulo, câinele rămâne cel mai bun prieten al omului chiar și după moarte

Noua lege, promulgată marți de guvernatorul conservator Tarcisio de Freitas, permite înhumarea câinilor și pisicilor în cavoul familial.



Brazilia deține a treia populație de animale de companie ca mărime din lume, după China și Statele Unite.



Noua lege se inspiră din povestea lui Bob Coveiro (Bob antreprenorul de pompe funebre), un câine care a trăit timp de zece ani într-un cimitir din Sao Paulo după ce stăpâna lui fusese înhumată acolo. Atunci când a murit și el, autoritățile locale au autorizat îngroparea câinelui alături de ea.



În ianuarie, o altă lege intrată în vigoare în statul Sao Paulo a recunoscut 'interesul cultural' față de 'vira-lata Caramelo', un termen care desemnează un tip de câine metis în Brazilia, pentru 'a combate prejudecățile față de animalele fără o rasă definită'.



Soarta animalelor de companie reprezintă un subiect deosebit de important în Brazilia.



În ultimele săptămâni, moartea lui Orelha, un câine bătut până la moarte de câțiva adolescenți în Florianopolis, a stârnit un val de emoție în țară. Chiar și președintele Luiz Inacio Lula da Silva s-a exprimat public pe această temă.



În Brazilia, o țară cu 213 milioane de locuitori, trăiesc aproximativ 160 de milioane de animale de companie, în principal câini, potrivit datelor obținute de Institutul Pet Brasil, care reprezintă mai multe companii din sectorul îngrijirii animalelor de companie.



Acel sector se află în plină expansiune în ultimii ani, cu centre SPA, saloane de înfrumusețare și hoteluri pentru a răsfăța câinii și pisicile, în contextul în care aceste animale au devenit mult mai numeroase decât populația braziliană sub 14 ani dintr-o țară în care rata natalității este în scădere.

