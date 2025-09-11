SUA marchează 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie

O parte dintre cei apropiații celor aproape 3.000 de persoane ucise se vor alătura demnitarilor și politicienilor la comemorările de joi din New York, de la Pentagon și din Shanksville, Pennsylvania. Alții aleg să marcheze această zi prin reuniuni mai restrânse.

James Lynch, care și-a pierdut tatăl, Robert Lynch, în timpul atacului asupra World Trade Center, a spus că el și familia sa vor participa la o ceremonie în apropierea orașului lor natal din New Jersey. El s-a alăturat miilor de voluntari care pregăteau mese pentru cei nevoiași la un eveniment caritabil dedicat evenimentelor din 11 septembrie, organizat în Manhattan cu o zi înainte de aniversare.

Numele victimelor atacului vor fi citite cu voce tare de către familiile și persoanele dragi, în cadrul unei ceremonii la care vor participa vicepreședintele JD Vance și soția sa, Usha Vance. Momentele de reculegere vor marca momentele exacte în care avioanele deturnate au lovit turnurile gemene, precum și momentul în care zgârie-norii s-au prăbușit.

La Pentagon, în Virginia, vor fi omagiați cei 184 de militari și civili uciși când teroriștii au dirijat un avion de linie către sediul armatei americane.

Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump vor participa la ceremonie înainte de a se îndrepta spre Bronx pentru un meci de baseball între New York Yankees și Detroit Tigers joi seara. Iar într-un câmp rural lângă Shanksville, Pennsylvania, o ceremonie similară, marcată de momente de reculegere, citirea numelor și depunerea de coroane de flori, va onora victimele zborului 93, avionul deturnat care s-a prăbușit după ce membrii echipajului și pasagerii au încercat să ia cu asalt cabina de pilotaj. La această ceremonie va participa secretarul pentru afaceri veterane, Doug Collins.

În total, atacurile militanților Al-Qaeda au ucis 2.977 de persoane, printre care mulți angajați din sectorul financiar care lucrau la World Trade Center, pompieri și polițiști care s-au grăbit să intre în clădirile în flăcări pentru a salva vieți.

Atacurile au avut repercusiuni la nivel global și au schimbat cursul politicii SUA, atât pe plan intern, cât și în străinătate. Au dus la „Războiul global împotriva terorismului” și la invaziile conduse de SUA în Afganistan și Irak, precum și la conflictele conexe care au ucis sute de mii de soldați și civili.

În timp ce teroriștii au murit în atacuri, guvernul SUA s-a străduit să încheie procesul de lungă durată împotriva celui acuzat de organizarea complotului, Khalid Sheikh Mohammed. Fostul lider al Al-Qaeda a fost arestat în Pakistan în 2003 și dus ulterior la o bază militară americană din Guantánamo Bay, Cuba, dar nu a fost niciodată judecat.

