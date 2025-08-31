Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Vladimir Putin a fost întâmpinat pe covorul roșu

Președintele rus Vladimir Putin a fost întâmpinat pe covorul roșu la Tianjin, în nordul Chinei, la începutul unei vizite de patru zile, considerate rare pentru liderul de la Kremlin, potrivit Reuters.

Potrivit imaginilor difuzate de agenția TASS, liderul de la Kremlin a fost primit pe aeroport de oficiali de rang înalt ai orașului-port, semn al importanței pe care China o acordă acestui eveniment.

Summitul OCS, găzduit de președintele Xi Jinping, reunește aproximativ 20 de lideri mondiali, inclusiv premierul indian Narendra Modi, fiind cel mai amplu de la înființarea organizației în 2001.

În ultimii ani, blocul, născut inițial dintr-o cooperare pe securitate și combaterea terorismului, și-a extins agenda către colaborare economică și militară, având în prezent 10 membri permanenți și 16 state observatoare sau partenere de dialog.

China descrie relațiile cu Rusia ca fiind „cele mai bune din istorie” și consideră summitul o platformă pentru a demonstra cum ar putea arăta o ordine internațională „post-americană”.

Pentru Moscova, întâlnirea este o oportunitate de a obține sprijin diplomatic, în contextul sancțiunilor occidentale impuse după invadarea Ucrainei.