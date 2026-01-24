Tensiuni Iran-SUA: Comandantul Gărzilor Revoluționare de la Teheran avertizează că acestea „au degetul pe trăgaci”

Nournews, o agenție de știri apropiată Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a relatat pe canalul său Telegram că generalul Mohammad Pakpour, a avertizat Statele Unite și Israelul „să evite orice calcul greșit”, potrivit AP.

„Gărzile Revoluționare Islamice și dragul Iran sunt mai pregătiți ca niciodată, cu degetul pe trăgaci, să execute ordinele directivele comandantului-șef”, a declarat Pakpour, citat de Nournews.

Tensiunile rămân ridicate între Iran și SUA în urma reprimării sângeroase a protestelor care au început pe 28 decembrie, declanșate de prăbușirea monedei iraniene, rialul, și au cuprins țara timp de aproximativ două săptămâni.

Președintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri Teheranul, stabilind două linii roșii pentru utilizarea forței militare: uciderea demonstranților pașnici și execuția în masă a persoanelor arestate în cadrul protestelor.

Trump a afirmat în repetate rânduri că Iranul a oprit execuția a 800 de persoane reținute în timpul protestelor. Nu a oferit detalii cu privire la sursa acestei afirmații – pe care procurorul-șef al Iranului, Mohammad Movahedi, a negat-o vehement vineri, în comentariile publicate de agenția de știri Mizan, a sistemului judiciar.

Joi, Trump a declarat la bordul aeronavei Air Force One că SUA deplasează nave de război spre Iran, „în cazul în care” acesta dorește să ia măsuri. „Avem o flotă uriașă care se îndreaptă în acea direcție și poate că nu va trebui să o folosim”, a spus Trump.

Un oficial al Marinei SUA, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre mișcările militare, a declarat joi că portavionul USS Abraham Lincoln și alte nave de război care călătoresc cu acesta se află în Oceanul Indian.