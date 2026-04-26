Majoritatea americanilor pun scumpirea benzinei pe seama politicilor lui Trump

O majoritate clară a americanilor îl învinovățesc pe președintele Donald Trump pentru creșterea prețurilor la benzină, situație care afectează Partidul Republican înaintea alegerilor intermediare pentru Congres din noiembrie, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos.

Aproximativ 77% dintre alegătorii înregistrați în sondajul care s-a încheiat la începutul acestei săptămâni au declarat că Trump poartă cel puțin o parte considerabilă a responsabilității pentru creșterea recentă a prețurilor la benzină, declanșată de decizia sa de a începe un război împotriva Iranului împreună cu Israelul.

Opinia a fost larg împărtășită în întregul spectru politic: 55% dintre alegătorii republicani, 82% dintre independenți și 95% dintre democrați dând vina pe președinte pentru costurile mai mari.

Aproximativ 58% dintre alegători, inclusiv unul din cinci republicani și două treimi dintre independenți, au declarat că ar fi mai puțin înclinați să susțină în alegerile intermediare din 3 noiembrie candidații care susțin abordarea lui Trump față de conflictul cu Iranul.

SUA și Israelul au lansat atacuri surpriză asupra Iranului în februarie, soldate cu moartea liderului țării și a mii de iranieni. Teheranul a răspuns cu atacuri asupra aliaților SUA din regiune, afectând instalațiile de export de petrol și închizând aproximativ o cincime din comerțul global cu petrol. Prețurile benzinei din SUA au crescut la aproximativ 4 dolari pe galon, cu un dolar mai mult decât înainte de începerea războiului.

Războiul afectează finanțele gospodăriilor și îi apasă pe republicani înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, când partidul lui Trump se confruntă cu ceea ce mulți consideră a fi o luptă dificilă pentru a-și păstra majoritatea în Camera Reprezentanților din SUA.

De asemenea, cresc riscurile ca aceștia să piardă controlul asupra Senatului.

„În acest moment, situația este rea. Oamenii sunt supărați”, a declarat Sarah Chamberlain, strateg și președintă a Parteneriatului Republican Main Street, care susține legislatorii conservatori.

„Republicanii sunt evident foarte îngrijorați de menținerea Camerei Reprezentanților, dar dacă putem trece peste situația din Iran până la vară și prețurile la benzină scad din nou, sau cel puțin scad poate nu chiar la nivelul de dinainte de război, atunci cred că avem o șansă foarte bună.”

Aproximativ 77% dintre americani consideră prețurile combustibililor o preocupare foarte mare, arată sondajul Reuters/Ipsos, iar respondenții au fost de peste două ori mai predispuși să se aștepte la o creștere a prețurilor combustibililor în următorul an decât la o scădere.

Trump a câștigat alegerile prezidențiale din 2024 după ce a promis că va remedia ratele ridicate ale inflației care l-au afectat pe predecesorul său democrat, Joe Biden. El a susținut în repetate rânduri că economia SUA este „în plină expansiune”, inclusiv în declarațiile sale din Las Vegas pe 16 aprilie. Site-ul Casei Albe le transmite vizitatorilor: „Bine ați venit în epoca de aur!”

Însă 70% dintre respondenții la sondajul Reuters/Ipsos nu au fost de acord cu afirmația conform căreia economia este în plină expansiune. Aproximativ 82% au spus că inflația este o mare preocupare.

„Trump a făcut din accesibilitate și reducerea prețurilor o piatră de temelie a mișcării „Make America Great Again” (Make America din nou măreață), iar având în vedere creșterea costurilor în țară, mesajul transmis este dificil de rezolvat”, a declarat Erin Maguire, strateg republican.

Maguire a spus că candidații republicani trebuie să fie atenți la modul în care vorbesc despre războiul cu Iranul, subliniind în același timp efortul depus de administrație pentru reducerea taxelor.

Sondajul Reuters/Ipsos a arătat, de asemenea, o erodare semnificativă a avantajului de lungă durată al Partidului Republican pe teme economice.

Cel mai recent sondaj, realizat între 15 și 20 aprilie, a arătat că 38% dintre alegătorii americani preferă abordarea republicană față de economie, comparativ cu 37% care au spus că democrații sunt mai buni în această chestiune. Acest avantaj de un punct pentru republicani poate fi comparat cu un avantaj de 14 puncte procentuale pe care partidul l-a avut imediat după ce Trump și-a început al doilea mandat, în ianuarie 2025.

(sursa: Mediafax)