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Donald Trump dă lovitura pe piața crypto: A câștigat peste 1,4 miliarde de dolari din active digitale

de Redacția Jurnalul    |    06 Iul 2026   •   20:45
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Donald Trump dă lovitura pe piața crypto: A câștigat peste 1,4 miliarde de dolari din active digitale
Afacerile cu criptomonede i-au adus lui Donald Trump un câștig de 1,4 miliarde de dolari

Donald Trump a declarat, anul trecut venituri de peste 1,4 miliarde de dolari din afacerile familiei sale în domeniul criptomonedelor, ceea ce arată că în prezent își obține cea mai mare parte a veniturilor din active digitale care au beneficiat de pe urma politicilor sale.

Documentele, care reprezintă declarația sa anuală pentru anul 2025 depusă la Oficiul pentru Etică Guvernamentală al SUA, au arătat că a încasat peste 500 de milioane de dolari de la World Liberty Financial, o afacere în domeniul criptomonedelor pe care a cofondat-o împreună cu fiii săi, potrivit Reuters.

Trump a declarat încă 635 de milioane de dolari proveniți din vânzarea monedelor sale meme $TRUMP.

Președintele a declarat, de asemenea, venituri de peste 80 de milioane de dolari din acorduri cu diverse companii media și venituri de milioane de dolari provenite din acordarea de către compania sa a licenței de utilizare a numelui său către dezvoltatori imobiliari din străinătate.

Aceste dezvăluiri oferă noi perspective asupra amplorii profiturilor președintelui obținute din incursiunea familiei sale în domeniul criptomonedelor.

Reuters a estimat anterior că familia Trump a generat cel puțin 2,3 miliarde de dolari profit de la investitori de când Trump a preluat din nou președinția.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la aceste declarații.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: trump criptonede venituri active digitale
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