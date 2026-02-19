Trump: Lucrăm pentru un „viitor mai luminos” al Fâșiei Gaza

„Lucrăm împreună pentru a asigura viitorul mai luminos al Fâșiei Gaza, al Orientului Mijlociu și al întregii lumi”, a afirmat Trump.

Liderul de la Casa Albă a făcut referire și la rolul „Consiliului Păcii”, format în principal din lideri ai statelor din Orientul Mijlociu și din alte regiuni ale lumii, pe care i-a descris drept „oameni extrem de respectați”, punctând totodată contribuțiile financiare semnificative ale acestora.

„Nu există nimic mai important decât pacea”, a spus Trump, adăugând că un conflict armat este „de o sută de ori” mai costisitor decât menținerea păcii.

Declarațiile au fost făcute în cadrul discursului inaugural al Consiliului Păcii, eveniment în care președintele american a pledat pentru cooperare internațională, soluții diplomatice și investiții susținute în stabilitate, ca alternativă la escaladarea conflictelor din regiune.

(sursa: Mediafax)