Atenție la documentele oficiale! Greșeala banală care îți poate anula actele de identitate

Actele de stare civilă, cum sunt certificatele de naștere sau căsătorie, învelite în plastic pentru protecție, devin automat nule, obligând posesorii să solicite duplicate de la autorități.

Plastifierea anulează actele oficiale

Folia de plastic maschează elementele esențiale de securitate a documentelor oficiale, cum ar fi ștampilele sau semnăturile în relief, pe care notarii și funcționarii trebuie să le verifice fizic.

"Sunt plastifiate de oameni din dorința de a le proteja, de a le da o viață mai lungă. Noi nu îl putem folosi ca un act valabil deoarece notarul este obligat să verifice că este un act original, autentic, și nu o copie. În unele acte notariale mai avem acel timbru sec, care se pune în relief, ori direct pe foaie, ori pe un abțibild colorat. Semnătura ofițerului de stare civilă, ștampila primăriei și pe un document plastifiat nu se poate sesiza în relief semnătura. Este, efectiv, ca și cum am avea o copie xerox", explică George Bivol, notar, pentru observatornews.ro.

O lege din 2022 prevede nulitatea oricărui act de stare civilă laminat.

Costuri ascunse și proceduri birocratice

Plastifierea costă doar 6-7 lei, însă consecințele acestei acțiuni implică apoi timp pierdut la ghișee și taxe pentru duplicate.

"Obținerea unui duplicat este necesară pentru a putea utiliza documentul în mod legal. De obicei se eliberează certificate de căsătorie, naștere sau deces în aceeași zi sau în câteva zile lucrătoare, dacă actul există în sistemul informatic", spune Daniela Amzucu, Direcția Evidența Persoanelor.

Soluții practice

În locul plastifierii se pot folosi copii legalizate ale documentelor oficiale sau variante digitale, cum este cartea electronică de identitate.